https://ria.ru/20230608/otpravka-1876840509.html

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину - РИА Новости, 08.06.2023

Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Некоторые страны НАТО могут захотеть по собственной инициативе направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, заявил РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T02:45

2023-06-08T02:45

2023-06-08T13:41

в мире

украина

сша

йенс столтенберг

андерс фог расмуссен

джейк салливан

киев

нато

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Некоторые страны НАТО могут захотеть по собственной инициативе направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен в беседе с Guardian."Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке", — сказал он.По мнению бывшего генсека, в таком случае Польша будет серьезно рассматривать создание "коалиции желающих", а за ней последуют и страны Балтии.Расмуссен добавил, что письменные гарантии Украине должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные учения, расширение производства боеприпасов, взаимодействие с НАТО и поставку вооружений.Он полагает, что вопрос членства Украины все же будет поднят на саммите в Вильнюсе. Экс-генсек отметил, что разговаривал с лидерами нескольких стран, и среди них есть "группа ярых восточноевропейских и центральноевропейских союзников," которые хотят по крайней мере "четкого пути для Украины к членству в НАТО".Киевские власти осенью прошлого года подали заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке и теперь настаивают на том, что должны получить приглашение уже на саммите в Вильнюсе. При этом в самом альянсе не раз говорили, что такой вариант вряд ли возможен, потому что критерии НАТО включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876791933.html

https://ria.ru/20230606/nato-1876349604.html

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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, джейк салливан, киев, нато