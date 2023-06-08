https://ria.ru/20230608/onkologiya-1876964863.html

"Росатом" начал испытания лекарства для сверхточного уничтожения рака

"Росатом" начал испытания лекарства для сверхточного уничтожения рака - РИА Новости, 08.06.2023

"Росатом" начал испытания лекарства для сверхточного уничтожения рака

Специалисты российской атомной отрасли начали доклинические испытания радиофармацевтического препарата для "прицельного" уничтожения рака предстательной железы, РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:40

2023-06-08T14:40

2023-06-08T14:40

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ульяновский государственный университет

российская академия наук

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли начали доклинические испытания радиофармацевтического препарата для "прицельного" уничтожения рака предстательной железы, сообщила пресс-служба предприятия "Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в дивизион госкорпорации "Росатом" в области здравоохранения). Масштабы распространения онкологических заболеваний требуют применения новых радиоактивных изотопов для их лечения. Такими изотопами признаны так называемые альфа-излучатели, эффективно убивающие раковые клетки и позволяющие значительно повысить выживаемость пациентов по сравнению с традиционной химиотерапией. "В/О "Изотоп" приступило к доклиническим исследованиям таргетного радиофармпрепарата на основе изотопа тория-227 и антител, предназначенного для лечения рака предстательной железы. Исследования будут проходить в Научно-исследовательском технологическом институте имени Капицы Ульяновского государственного университета и продлятся до середины 2024 года", - говорится в сообщении. У тория-227 есть значительные преимущества. Во-первых, у него большая относительная эффективность "ликвидации" раковых клеток. Во-вторых, при радиоактивном распаде торий-227 образуется дочерний радионуклид радий-223, который избирательно накапливается в костях и обеспечивает дополнительный лечебный эффект, уничтожая метастазы. В данном случае торий-227 будет использоваться в комплексе с антителами, связанными с белком - простат-специфическим мембранным антигеном. Этот белок содержится в здоровых клетках предстательной железы, но при раке его уровень существенно увеличивается. На текущей стадии проекта получен так называемый биоконьюгат путем соединения наноантитела с торием-227. В ходе доклинических исследований будет проверена безопасность готовой лекарственной формы для пациентов и ее эффективность по отношению к опухолевым клеткам, после чего начнутся клинические исследования радиофармпрепарата. "По предварительным оценкам, разрабатываемый радиофармпрепарат будет способствовать улучшению показателей выживаемости и качества жизни пациентов", - отмечается в сообщении. Проект реализуется в кооперации с ведущими научными центрами России – Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова (Санкт-Петербург), Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР, Димитровград Ульяновской области), Институтом элементоорганических соединений РАН и инновационной частной компанией "Иннова плюс", ведущей молекулярно-биологические исследования.

https://ria.ru/20230424/nauka-1866871173.html

https://ria.ru/20221227/lechenie-1841627958.html

https://ria.ru/20220623/izotop-1797461191.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ульяновский государственный университет, российская академия наук, здоровье - общество