https://ria.ru/20230608/okeany-1876409876.html

Всемирный день океанов

Всемирный день океанов - РИА Новости, 08.06.2023

Всемирный день океанов

Ежегодно 8 июня в мире отмечается Всемирный день океанов (World Oceans Day). Идея его проведения впервые была предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T00:30

2023-06-08T00:30

2023-06-08T00:30

справки

всемирный день океанов

в мире

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Ежегодно 8 июня в мире отмечается Всемирный день океанов (World Oceans Day). Идея его проведения впервые была предложена в 1992 году на встрече на высшем уровне "Планета Земля" в Рио-де-Жанейро (Бразилия), как способ подчеркнуть общую причастность и неразрывную связь с океаном всего человечества, а также использовать этот день для повышения осведомленности о решающей роли океана в нашей жизни и важной деятельности человечества в его защиту. 5 декабря 2008 года своей резолюцией Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 8 июня Всемирным днем океанов. Документ призвал государства, пользующиеся проливами, в которых осуществляется международное судоходство, и государства, граничащие с такими проливами, и впредь сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах, касающихся безопасности судоходства, учитывать проблему замусоривания моря в национальных стратегиях, посвященных утилизации отходов в прибрежной зоне, портах и предприятиях морской отрасли и т.д. Целью Дня является информирование общественности о влиянии действий человека на океан, развитие всемирного движения в защиту океана, мобилизация и объединение людей в рамках проекта по устойчивому управлению Мировым океаном.В 2023 году тема Всемирного дня океана – "Планета Океан: Времена меняются". Она напоминает о том, что спасти океан можно только общими усилиями всего человечества. В этом году мероприятие проводится Отделом по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам ООН в партнерстве с некоммерческой организацией Oceanic Global и партнером Blancpain. В рамках мероприятия будет рассказано о том, каким образом океан остается источником жизни, поддерживая человечество и все остальные организмы на Земле. Свое мнение выскажут ведущие и межотраслевые эксперты, представители сообществ, предприниматели и мировые знаменитости. Исторически принято установившееся деление океанов на Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый (самый маленький по площади, объему и глубине) и Тихий (самый большой по этим же параметрам).После продолжительных исследований возникло предложение выделять Южный океан, опоясывающий Антарктиду, однако из общих гидрографических характеристик его параметры не вычленены.Мировой океан представляет собой единую непрерывную оболочку Земли, окружающую все материки и острова и обладающую общностью солевого состава. Океан покрывает более 70% территории планеты. Он является источником жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов на Земле. Океан производит около 50% кислорода на планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, и он является основным источником белка для более чем миллиарда людей во всем мире. От биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более трех миллиардов человек.Океан также играет ключевую роль в мировой экономике. В глобальном масштабе рыночная стоимость морских и прибрежных ресурсов и отраслей промышленности оценивается в три триллиона долларов США в год или около 5% мирового ВВП. По оценкам, к 2030 году 40 миллионов человек будут заняты в отраслях, связанных с океаном.Океаны – неотъемлемая часть процесса устойчивого развития и важный объект научных исследований. Проникая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Океаны содержат почти 200 тысяч идентифицированных видов, однако реальные цифры могут составить миллионы.Чрезмерная эксплуатация живых ресурсов моря, изменение климата и загрязнение океанов опасными веществами и отходами представляет серьезную угрозу для морской среды. Так, 90% популяций крупной рыбы уже истощены, а 50% коралловых рифов уничтожены – человек забирает из океана больше, чем может быть восполнено.Современные уровни закисления океанов увеличились на 26% в сравнении с показателями начала индустриальной революции.В 2021 году в Мировой океан попало более 17 миллионов метрических тонн пластика, что составляет 85% морского мусора. Ожидается, что к 2040 году объем пластикового загрязнения, ежегодно попадающего в океан, удвоится или утроится. А к 2050 году, если человечество сохранит прежние темпы потребления, пластика в океане будет больше, чем рыбы. При этом в 2021 году площадь охраняемых морских территорий составила всего 8% от площади мировых прибрежных вод и океанов.Океаны поглощают около 30% производимого людьми углекислого газа, содействуя нейтрализации последствий глобального потепления.По оценкам ученых, общее количество тепла, хранящегося в верхних слоях океана в 2020 году, было выше, чем за любой другой год за всю историю наблюдений (начиная с 1955 года). В 2020 году океаны поглотили такое количество тепла, что его хватило бы, чтобы вскипятить 1,3 миллиарда чайников. Ученые также обнаружили, что за последние 60 лет прирост нагрева Мирового океана составил 450%, что означает значительное ускорение глобального изменения климата. Согласно исследованиям, последствия нагревания океана уже проявляются в виде более экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и негативного воздействия на океанских обитателях. Наряду с ЮНЕСКО другие учреждения ООН работают над защитой морских и прибрежных экосистем: Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Программа развития ООН (ПРООН) и Международная морская организация.В 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года были приняты 17 Целей ООН. Цель 14 провозглашает сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития, так как биологическое разнообразие морской среды имеет решающее значение для здоровья людей и планеты. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития в период 2021-2030 годов ("Десятилетие океана"). К мероприятиям в рамках Десятилетия привлечены ученые, правительства, бизнес и промышленность, благотворительные фонды, агентства ООН и другие заинтересованные стороны для получения научных знаний и развития партнерских отношений в целях поддержки океана. Одним из важных мероприятий Десятилетия стала конференция ООН по океану. Ее организаторами являются правительства Кении и Португалии. В 2022 году она прошла 27 июня – 1 июля в Лиссабоне (Португалия). В мероприятии приняли участие 24 главы государств и правительств и более двух тысяч представителей гражданского общества. Участниками было принято около 700 обязательств, единогласно принята Лиссабонская декларация. Она включила набор научно обоснованных и новаторских мер. В рамках Всемирного дня океанов ООН также проводит ежегодный международный фотоконкурс. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день океанов, в мире