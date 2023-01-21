https://ria.ru/20230121/plastik-1846436258.html
Абрамченко назвала ситуацию с засорением океана пластиком чудовищной
Абрамченко назвала ситуацию с засорением океана пластиком чудовищной - РИА Новости, 21.01.2023
Абрамченко назвала ситуацию с засорением океана пластиком чудовищной
Пластика в океане к 2050 году будет больше, чем рыбы, если люди сохранят нынешние темпы потребления, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T11:28
2023-01-21T11:28
2023-01-21T11:28
виктория абрамченко
россия
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пластика в океане к 2050 году будет больше, чем рыбы, если люди сохранят нынешние темпы потребления, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке - это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания. И это может привести к катастрофе: 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, а к 2050 году, если люди будут продолжать так потреблять, в океане будет пластика больше, чем рыбы", - заявила она. Абрамченко подчеркнула, что задача государства - стимулировать бизнес к вложению средств в этап утилизации. "Сортировка – это уже типовые проекты, их регионы уже научились строить. А создание мощностей по утилизации остается сложной задачей, и моя роль – всем участникам процесса напоминать, что мы должны захоронение отходов снизить в два раза", - уточнила вице-премьер. Для этого, по ее словам, нужно, в том числе, менять культуру потребления. "Несмотря на как будто бы забытую ESG-повестку российский бизнес готов вкладываться в новые технологии по утилизации. Я сама удивилась: мы только запустили в прошлом году проект "Экономика замкнутого цикла", как 25 компаний на вновь создаваемых площадках под экотехнопарки уже заключили соглашения и будут строить 44 производства. И это в наше непростое время, это ведь громадные инвестиции", - заключила она.
https://ria.ru/20220124/kamchatka-1768906610.html
https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория абрамченко, россия, экономика
Виктория Абрамченко, Россия, Экономика
Абрамченко назвала ситуацию с засорением океана пластиком чудовищной
Абрамченко: пластика в океане к 2050 году будет больше, чем рыбы при нынешнем потреблении
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пластика в океане к 2050 году будет больше, чем рыбы, если люди сохранят нынешние темпы потребления, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Когда каждый банан в отдельной упаковке, каждая конфетка в отдельной упаковке - это просто чудовищно. И это сделали мы, как потребители, все вместе. Ногами за это голосовали много лет. Бизнес шел нам навстречу и просто монетизировал наши желания. И это может привести к катастрофе: 10 миллионов тонн пластика ежегодно попадает в океан, а к 2050 году, если люди будут продолжать так потреблять, в океане будет пластика больше, чем рыбы", - заявила она.
Абрамченко подчеркнула, что задача государства - стимулировать бизнес к вложению средств в этап утилизации. "Сортировка – это уже типовые проекты, их регионы уже научились строить. А создание мощностей по утилизации остается сложной задачей, и моя роль – всем участникам процесса напоминать, что мы должны захоронение отходов снизить в два раза", - уточнила вице-премьер. Для этого, по ее словам, нужно, в том числе, менять культуру потребления.
"Несмотря на как будто бы забытую ESG-повестку российский бизнес готов вкладываться в новые технологии по утилизации. Я сама удивилась: мы только запустили в прошлом году проект "Экономика замкнутого цикла", как 25 компаний на вновь создаваемых площадках под экотехнопарки уже заключили соглашения и будут строить 44 производства. И это в наше непростое время, это ведь громадные инвестиции", - заключила она.