https://ria.ru/20230608/obvineniya-1877096433.html

В ООН ответили на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС

В ООН ответили на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

В ООН ответили на обвинения Зеленского по Каховской ГЭС

ООН оказывает помощь жителям Украины, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T21:44

2023-06-08T21:44

2023-06-08T21:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

владимир зеленский

владимир леонтьев (новая каховка)

стефан дюжаррик

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 8 июн – РИА Новости. ООН оказывает помощь жителям Украины, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского. Ранее Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской ГЭС, а также в излишне дипломатичной оценке событий на указанной ГЭС. Также Зеленский фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей все еще нет на местах потоплений. "Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем. Наши коллеги физически присутствуют на месте. Мы раздаем воду, гигиенические наборы, оказываем психологическую помощь. Так что мы на месте, как мы и были с начала конфликта", - сказал Дюжаррик. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В четверг вечером врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий региона достигло уже 5 тысяч человек, а прямой ущерб от разрушений жилого фонда из-за затопления, предварительно, превысит 1,5 миллиарда рублей. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1877069481.html

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украина

херсонская область

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