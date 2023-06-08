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Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:44
2023-06-08T14:44
2023-06-08T14:44
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мнение, что были задействованы именно Storm Shadow, ранее высказал военный эксперт Виталий Киселев, теперь это подтверждено официально. "Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow