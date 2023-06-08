https://ria.ru/20230608/obstrel-1876965559.html

Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023

Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T14:44

2023-06-08T14:44

2023-06-08T14:44

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

украина

леонид пасечник

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871823475_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_a2ec146e31a04e4035d444c5394691db.jpg

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мнение, что были задействованы именно Storm Shadow, ранее высказал военный эксперт Виталий Киселев, теперь это подтверждено официально. "Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

луганск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, сцкк, происшествия