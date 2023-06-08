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Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/obstrel-1876965559.html
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 08.06.2023
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow
Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T14:44
2023-06-08T14:44
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мнение, что были задействованы именно Storm Shadow, ранее высказал военный эксперт Виталий Киселев, теперь это подтверждено официально. "Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.
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луганск
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луганск, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска
Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска использовали про обстреле Луганска англо-французские ракеты Storm Shadow, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мнение, что были задействованы именно Storm Shadow, ранее высказал военный эксперт Виталий Киселев, теперь это подтверждено официально.
"Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведен вооруженными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. В районе обстрела обнаружены фрагменты отбрасываемого носового конуса ракеты с соответствующими маркировками", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что Луганск подвергся, предположительно, ракетному удару. По промзоне в Луганске было, предварительно, четыре удара. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил о четырех пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникСЦККПроисшествия
 
 
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