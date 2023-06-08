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Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах
Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах - РИА Новости, 08.06.2023
Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах
Министерство просвещения России в 2023 году откроет 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах, следует из презентации главы Минпросвещения России РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:22
2023-06-08T13:22
2023-06-08T13:22
год педагога и наставника
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России в 2023 году откроет 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах, следует из презентации главы Минпросвещения России Сергея Кравцова в ходе его выступления на международном форуме министров образования "Формируя будущее". "Минпросвещения России в рамках грантов в 2023 году обеспечит открытие 65 центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в 56 странах", - сказано в презентации.
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