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Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах

Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах - РИА Новости, 08.06.2023

Минпросвещения откроет 65 центров образования в 56 странах

Министерство просвещения России в 2023 году откроет 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах, следует из презентации главы Минпросвещения России РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:22

2023-06-08T13:22

2023-06-08T13:22

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России в 2023 году откроет 65 центров открытого образования в 56 зарубежных странах, следует из презентации главы Минпросвещения России Сергея Кравцова в ходе его выступления на международном форуме министров образования "Формируя будущее". "Минпросвещения России в рамках грантов в 2023 году обеспечит открытие 65 центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в 56 странах", - сказано в презентации.

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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор