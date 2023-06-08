https://ria.ru/20230608/obrazovanie-1876913188.html

Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования

Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования - РИА Новости, 08.06.2023

Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования

Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования, оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам,... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:29

2023-06-08T12:29

2023-06-08T12:35

год педагога и наставника

общество

владимир путин

сн_образование

социальный навигатор

россия

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования, оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования. Готовы делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам", - сказал глава государства в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее". Российский лидер добавил, что Россия также имеет уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий. Он также подчеркнул, что в РФ действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, что подтверждают как международные исследования, так и победы россиян на международных олимпиадах школьников.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор, россия