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Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования - РИА Новости, 08.06.2023
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Год педагога и наставника
 
12:29 08.06.2023 (обновлено: 12:35 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/obrazovanie-1876913188.html
Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования
Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования - РИА Новости, 08.06.2023
Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования
Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования, оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:29
2023-06-08T12:35
год педагога и наставника
общество
владимир путин
сн_образование
социальный навигатор
россия
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования, оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам, заявил президент России Владимир Путин. "Подчеркну, Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования. Готовы делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам", - сказал глава государства в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее". Российский лидер добавил, что Россия также имеет уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий. Он также подчеркнул, что в РФ действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, что подтверждают как международные исследования, так и победы россиян на международных олимпиадах школьников.
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общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор, россия
Год педагога и наставника, Общество, Владимир Путин, СН_Образование, Социальный навигатор, Россия

Путин: Россия готова делиться опытом в сфере образования

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в сфере образования, оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования. Готовы делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам", - сказал глава государства в ходе своего видеоприветствия международному форуму министров образования "Формируя будущее".
Российский лидер добавил, что Россия также имеет уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий.
Он также подчеркнул, что в РФ действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, что подтверждают как международные исследования, так и победы россиян на международных олимпиадах школьников.
 
Год педагога и наставникаОбществоВладимир ПутинСН_ОбразованиеСоциальный навигаторРоссия
 
 
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