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ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 08.06.2023 (обновлено: 13:30 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/oborona-1876915583.html
ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023
ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:36
2023-06-08T13:30
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается и регулярные совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершает артиллерийские обстрелы регулярные, из минометов в том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию", — сказал собеседник телеканала.Накануне Пушилин рассказал о попытке украинских военных проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике. ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили эту атаку. По мнению врио главы ДНР, Киев предпримет новые попытки наступления.О намерениях ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска сообщило в среду Минобороны. Украинская сторона потерпела неудачу, потеряв до 415 военных и множество единиц бронетехники.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу рассказал о начале украинского контрнаступления. Противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы.
https://ria.ru/20230608/pushilin-1876847480.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
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денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«
"Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается и регулярные совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершает артиллерийские обстрелы регулярные, из минометов в том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию", — сказал собеседник телеканала.
Накануне Пушилин рассказал о попытке украинских военных проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике. ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили эту атаку. По мнению врио главы ДНР, Киев предпримет новые попытки наступления.
О намерениях ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска сообщило в среду Минобороны. Украинская сторона потерпела неудачу, потеряв до 415 военных и множество единиц бронетехники.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Пушилин заявил об отсутствии украинских боевиков в Артемовске
Вчера, 07:05
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу рассказал о начале украинского контрнаступления. Противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 июня, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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