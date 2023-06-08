ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
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"Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается и регулярные совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершает артиллерийские обстрелы регулярные, из минометов в том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию", — сказал собеседник телеканала.
Накануне Пушилин рассказал о попытке украинских военных проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике. ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили эту атаку. По мнению врио главы ДНР, Киев предпримет новые попытки наступления.
О намерениях ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска сообщило в среду Минобороны. Украинская сторона потерпела неудачу, потеряв до 415 военных и множество единиц бронетехники.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу рассказал о начале украинского контрнаступления. Противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы.