https://ria.ru/20230608/oborona-1876915583.html

ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин

ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2023

ВСУ пытаются прорвать оборону Артемовска, заявил Пушилин

ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:36

2023-06-08T12:36

2023-06-08T13:30

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. ВСУ пытаются найти уязвимости в обороне Артемовска, но ситуация под контролем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."Артемовск. Ситуация если не стабилизировалась, то вполне контролируемая по флангам. Противник не останавливается и регулярные совершает попытки найти уязвимости как по флангам, так и совершает артиллерийские обстрелы регулярные, из минометов в том числе, по самому городу, что затрудняет даже те мероприятия, которые у нас уже проводятся в рамках подготовки к разминированию", — сказал собеседник телеканала.Накануне Пушилин рассказал о попытке украинских военных проломить линию обороны в Донецкой Народной Республике. ВСУ задействовали танки Leopard, самолеты и вертолеты. Вооруженные силы России успешно отразили эту атаку. По мнению врио главы ДНР, Киев предпримет новые попытки наступления.О намерениях ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска сообщило в среду Минобороны. Украинская сторона потерпела неудачу, потеряв до 415 военных и множество единиц бронетехники.Во вторник министр обороны Сергей Шойгу рассказал о начале украинского контрнаступления. Противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент России Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы.

https://ria.ru/20230608/pushilin-1876847480.html

донецкая народная республика

артемовск

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, владимир путин