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ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора - РИА Новости, 08.06.2023
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09:35 08.06.2023 (обновлено: 10:22 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nosov-1876858830.html
ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора
ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора - РИА Новости, 08.06.2023
ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора
"Единая Россия" выдвинула губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T09:35
2023-06-08T10:22
политика
магаданская область
сергей носов
единая россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области. Кандидатуру секретаря регионального отделения партии и действующего губернатора единогласно поддержали на партийной конференции. В своем обращении к делегатам Сергей Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе "Единой России", - сказано в сообщении."Вклад Сергея Носова и "Единой России" в развитие Магаданской области – очевиден. Это всё отражается на желании людей оставаться в регионе. Они видят, что партия помогает не словом, а делом", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова главы Центрального исполкома партии Александра Сидякина.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230606/nosov-1876467769.html
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политика, магаданская область, сергей носов, единая россия
Политика, Магаданская область, Сергей Носов, Единая Россия
ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора

ЕР выдвинула кандидатом на выборы магаданского губернатора действующего главу Носова

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области. Кандидатуру секретаря регионального отделения партии и действующего губернатора единогласно поддержали на партийной конференции. В своем обращении к делегатам Сергей Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе "Единой России", - сказано в сообщении.
"Вклад Сергея Носова и "Единой России" в развитие Магаданской области – очевиден. Это всё отражается на желании людей оставаться в регионе. Они видят, что партия помогает не словом, а делом", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова главы Центрального исполкома партии Александра Сидякина.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Путин поддержал намерение магаданского губернатора участвовать в выборах
6 июня, 13:54
 
ПолитикаМагаданская областьСергей НосовЕдиная Россия
 
 
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