https://ria.ru/20230608/nosov-1876858830.html

ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора

ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора - РИА Новости, 08.06.2023

ЕР выдвинула Носова кандидатом на выборы магаданского губернатора

"Единая Россия" выдвинула губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T09:35

2023-06-08T09:35

2023-06-08T10:22

политика

магаданская область

сергей носов

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/56/1562565613_0:311:3019:2009_1920x0_80_0_0_602ad03495e42da7a89ac8c094e9c7f1.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Магаданской области Сергея Носова кандидатом на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" выдвинула Сергея Носова кандидатом на выборы губернатора Магаданской области. Кандидатуру секретаря регионального отделения партии и действующего губернатора единогласно поддержали на партийной конференции. В своем обращении к делегатам Сергей Носов отметил, что в регионе предстоит масштабное строительство социальных объектов по народной программе "Единой России", - сказано в сообщении."Вклад Сергея Носова и "Единой России" в развитие Магаданской области – очевиден. Это всё отражается на желании людей оставаться в регионе. Они видят, что партия помогает не словом, а делом", - приводят в пресс-службе "Единой России" слова главы Центрального исполкома партии Александра Сидякина.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230606/nosov-1876467769.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, магаданская область, сергей носов, единая россия