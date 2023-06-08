https://ria.ru/20230608/nato-1876913416.html

В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину

В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину - РИА Новости, 08.06.2023

В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину

Направление войск стран НАТО на Украину под любым предлогом - прямое участие в конфликте, России не оставят выбора, придется переносить боевые действия на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:29

2023-06-08T12:29

2023-06-08T12:29

специальная военная операция на украине

украина

россия

вильнюс

олег морозов

андерс фог расмуссен

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Направление войск стран НАТО на Украину под любым предлогом - прямое участие в конфликте, России не оставят выбора, придется переносить боевые действия на территории тех стран, которые направят войска, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, его цитирует газета Guardian. "Очевидно, что посылка войск под любым предлогом и с любыми названиями - это прямое участие данных стран в вооружённом конфликте. Нам не оставят выбора: придётся зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", - сказал Морозов. Он отметил, что непонятно, "о чем думают политики в странах Балтии". По его словам, такие действия могут стать "концом их государственности". "Хочется надеяться, что эти мысли - бред политического пенсионера, и останутся в его больных фантазиях", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

украина

россия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, вильнюс, олег морозов, андерс фог расмуссен, госдума рф, единая россия, нато