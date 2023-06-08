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В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
Направление войск стран НАТО на Украину под любым предлогом - прямое участие в конфликте, России не оставят выбора, придется переносить боевые действия на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:29
2023-06-08T12:29
2023-06-08T12:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
вильнюс
олег морозов
андерс фог расмуссен
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Направление войск стран НАТО на Украину под любым предлогом - прямое участие в конфликте, России не оставят выбора, придется переносить боевые действия на территории тех стран, которые направят войска, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, его цитирует газета Guardian. "Очевидно, что посылка войск под любым предлогом и с любыми названиями - это прямое участие данных стран в вооружённом конфликте. Нам не оставят выбора: придётся зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", - сказал Морозов. Он отметил, что непонятно, "о чем думают политики в странах Балтии". По его словам, такие действия могут стать "концом их государственности". "Хочется надеяться, что эти мысли - бред политического пенсионера, и останутся в его больных фантазиях", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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украина, россия, вильнюс, олег морозов, андерс фог расмуссен, госдума рф, единая россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вильнюс, Олег Морозов, Андерс Фог Расмуссен, Госдума РФ, Единая Россия, НАТО
В Госдуме предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
Депутат ЕР Морозов: при вводе войск НАТО на Украину, России придется идти в страны альянса
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Направление войск стран НАТО на Украину под любым предлогом - прямое участие в конфликте, России не оставят выбора, придется переносить боевые действия на территории тех стран, которые направят войска, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев
не получит реальных гарантий, его цитирует газета Guardian.
"Очевидно, что посылка войск под любым предлогом и с любыми названиями - это прямое участие данных стран в вооружённом конфликте. Нам не оставят выбора: придётся зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", - сказал Морозов.
Он отметил, что непонятно, "о чем думают политики в странах Балтии". По его словам, такие действия могут стать "концом их государственности".
"Хочется надеяться, что эти мысли - бред политического пенсионера, и останутся в его больных фантазиях", - подчеркнул он.
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