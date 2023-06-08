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Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО - РИА Новости, 08.06.2023
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11:30 08.06.2023 (обновлено: 14:55 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/nato-1876892532.html
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО - РИА Новости, 08.06.2023
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:30
2023-06-08T14:55
в мире
украина
киев
константин косачев
андерс фог расмуссен
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, является безуспешным самопиаром, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, его цитирует газета The Guardian."Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал Косачев.
https://ria.ru/20230608/nato-1876881174.html
украина
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в мире, украина, киев, константин косачев, андерс фог расмуссен, совет федерации рф, нато
В мире, Украина, Киев, Константин Косачев, Андерс Фог Расмуссен, Совет Федерации РФ, НАТО
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО

Косачев назвал слова Расмуссена о возможном направлении на Украину войск НАТО самопиаром

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, является безуспешным самопиаром, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, его цитирует газета The Guardian.
"Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал Косачев.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Вчера, 10:54
 
В миреУкраинаКиевКонстантин КосачевАндерс Фог РасмуссенСовет Федерации РФНАТО
 
 
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