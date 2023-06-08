https://ria.ru/20230608/nato-1876892532.html
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО - РИА Новости, 08.06.2023
Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:30
2023-06-08T11:30
2023-06-08T14:55
в мире
украина
киев
константин косачев
андерс фог расмуссен
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Заявление экс-генсека НАТО Андерса Расмуссена о том, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке могут обсудить вопрос о направлении войск на Украину, является безуспешным самопиаром, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий, его цитирует газета The Guardian."Бывший генсек НАТО занимается безуспешным самопиаром, не более. У него нет ни полномочий, ни прав на подобные заявления. А комментировать измышления бывших — в любом случае бессмысленное дело", — сказал Косачев.
https://ria.ru/20230608/nato-1876881174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Косачев ответил на слова о возможном направлении на Украину войск НАТО
Косачев назвал слова Расмуссена о возможном направлении на Украину войск НАТО самопиаром