https://ria.ru/20230608/nato-1876881174.html
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину - РИА Новости, 08.06.2023
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:54
2023-06-08T10:54
2023-06-08T10:54
россия
украина
вильнюс
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена. Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. "Я считаю, что к его словам нужно относиться с осторожностью, это все-таки не действующий чиновник. Проблему, которую он поднял, она сегодня не актуальна. Запад не рассматривает возможность вступления в конфликт с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", - сказал он в беседе с агентством. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что альянс не является стороной конфликта на Украине и ни о каком вводе войск членов альянса речи быть не может, напомнил Гусев. "В этой связи следует больше доверять словам действующего генсека НАТО, чем бывшего. Я не рассматриваю вариант ввода войск в качестве основного, потому что вряд ли они это сделают. Но к словам Расмуссена надо относиться все-таки осторожно", - добавил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20230607/nato-1876803075.html
https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вильнюс, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Вильнюс, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, В мире
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Политолог Гусев заявил, что страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена.
Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев
не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша
будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии
с возможным вводом собственных войск.
Генсек НАТО призвал инвестировать в оборону даже после конфликта на Украине
"Я считаю, что к его словам нужно относиться с осторожностью, это все-таки не действующий чиновник. Проблему, которую он поднял, она сегодня не актуальна. Запад не рассматривает возможность вступления в конфликт с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", - сказал он в беседе с агентством.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг
неоднократно подчёркивал, что альянс не является стороной конфликта на Украине и ни о каком вводе войск членов альянса речи быть не может, напомнил Гусев.
"В этой связи следует больше доверять словам действующего генсека НАТО, чем бывшего. Я не рассматриваю вариант ввода войск в качестве основного, потому что вряд ли они это сделают. Но к словам Расмуссена надо относиться все-таки осторожно", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС
и НАТО.
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