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Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину - РИА Новости, 08.06.2023
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10:54 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/nato-1876881174.html
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину - РИА Новости, 08.06.2023
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину
Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T10:54
2023-06-08T10:54
россия
украина
вильнюс
андерс фог расмуссен
йенс столтенберг
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена. Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск. "Я считаю, что к его словам нужно относиться с осторожностью, это все-таки не действующий чиновник. Проблему, которую он поднял, она сегодня не актуальна. Запад не рассматривает возможность вступления в конфликт с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", - сказал он в беседе с агентством. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что альянс не является стороной конфликта на Украине и ни о каком вводе войск членов альянса речи быть не может, напомнил Гусев. "В этой связи следует больше доверять словам действующего генсека НАТО, чем бывшего. Я не рассматриваю вариант ввода войск в качестве основного, потому что вряд ли они это сделают. Но к словам Расмуссена надо относиться все-таки осторожно", - добавил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20230607/nato-1876803075.html
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россия, украина, вильнюс, андерс фог расмуссен, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Вильнюс, Андерс Фог Расмуссен, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, В мире
Эксперт прокомментировал слова Расмуссена о введении войск НАТО на Украину

Политолог Гусев заявил, что страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страны НАТО вряд ли введут свои войска на территорию Украины, так как они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, заявил РИА Новости профессор, доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление экс-генсека альянса Андерса Фог Расмуссена.
Ранее Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит ясных гарантий безопасности. Расмуссен не исключил возможности, что Польша будет серьезно рассматривать создание коалиции, за ней могут последовать страны Балтии с возможным вводом собственных войск.
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"Я считаю, что к его словам нужно относиться с осторожностью, это все-таки не действующий чиновник. Проблему, которую он поднял, она сегодня не актуальна. Запад не рассматривает возможность вступления в конфликт с Россией. Это не входит в планы НАТО. Они готовятся к саммиту в Вильнюсе, все эти вопросы прорабатываются. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", - сказал он в беседе с агентством.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал, что альянс не является стороной конфликта на Украине и ни о каком вводе войск членов альянса речи быть не может, напомнил Гусев.
"В этой связи следует больше доверять словам действующего генсека НАТО, чем бывшего. Я не рассматриваю вариант ввода войск в качестве основного, потому что вряд ли они это сделают. Но к словам Расмуссена надо относиться все-таки осторожно", - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе и четкое приглашение в альянс. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что Украина до сих пор не получила четкого положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
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