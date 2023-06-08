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Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России, пишет "Коммерсант"
Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России, пишет "Коммерсант" - РИА Новости, 08.06.2023
Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России, пишет "Коммерсант"
Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России и перейдут на оптовые продажи, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:16
2023-06-08T11:16
2023-06-08T16:05
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России и перейдут на оптовые продажи, пишет "Коммерсантъ"."Американская VF Corporation (бренды Vans, The North Face – прим. ред.) решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи. Такая стратегия позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины, но потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции", - сообщает издание.К 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге было открыто больше десяти магазинов Vans, однако после начала СВО VF Corporation решила приостановить свой бизнес в России.Генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс сказала "Ъ", что считает переход на оптовые продажи компромиссом для VF Corporation. По ее мнению, дистрибуторская работа позволит сохранить известность брендов, а также обороты бизнеса.
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Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Бренды Vans и The North Face закроют магазины в России, пишет "Коммерсант"
"Ъ": бренды Vans и The North Face закроют магазины в России и перейдут к оптовым продажам
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости.
Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России и перейдут на оптовые продажи, пишет "Коммерсантъ
".
"Американская VF Corporation (бренды Vans, The North Face – прим. ред.) решила закрыть местную розницу и переориентировать российское подразделение на оптовые продажи. Такая стратегия позволит снизить геополитические риски и расходы на магазины, но потребуется обеспечивать бесперебойность дистрибуции", - сообщает издание.
К 2022 году в Москве и Санкт-Петербурге было открыто больше десяти магазинов Vans, однако после начала СВО VF Corporation решила приостановить свой бизнес в России.
Генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс сказала "Ъ", что считает переход на оптовые продажи компромиссом для VF Corporation. По ее мнению, дистрибуторская работа позволит сохранить известность брендов, а также обороты бизнеса.
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