https://ria.ru/20230608/magadan-1876893734.html
Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане
Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане - РИА Новости, 08.06.2023
Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане
Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:36
2023-06-08T11:36
2023-06-08T11:36
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МАГАДАН, 8 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании, сообщил РИА Новости директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов. Самолет Air India во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Власти отмечали, что все пассажиры – иностранцы, среди них больше 40 человек граждане США. Они не обращались с какими-либо просьбами к консульской службе, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ. Также были несколько канадцев, много индийцев. Посадка прошла благополучно. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. "Резервный борт прибыл рано утром. В аэропорту сразу же начали досмотр и таможенное оформление пассажиров. И все они улетели в Сан-Франциско уже после десяти утра (2.00 мск)", – рассказал Сиволобов. Он добавил, что в Магадан уже прибыли специалисты индийской авиакомпании, которые займутся ремонтом сломавшегося самолета. "Технические специалисты Air India прибыли как раз на резервном борту. Они остались у нас, займутся ремонтом. У них оформлены все необходимые документы, визы, так что они могут спокойно работать", – рассказал собеседник агентства.
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новости - туризм, в мире, магадан, сан-франциско, сша, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Магадан, Сан-Франциско, США, Air India, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане
Резервный борт Air India забрал пассажиров рейса в Сан-Франциско, застрявших в Магадане
МАГАДАН, 8 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании, сообщил РИА Новости директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов.
Самолет Air India во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа.
Власти отмечали, что все пассажиры – иностранцы, среди них больше 40 человек граждане США. Они не обращались с какими-либо просьбами к консульской службе, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ. Также были несколько канадцев, много индийцев.
Посадка прошла благополучно. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили
во временные пункты размещения.
"Резервный борт прибыл рано утром. В аэропорту сразу же начали досмотр и таможенное оформление пассажиров. И все они улетели в Сан-Франциско уже после десяти утра (2.00 мск)", – рассказал Сиволобов.
Он добавил, что в Магадан уже прибыли специалисты индийской авиакомпании, которые займутся ремонтом сломавшегося самолета. "Технические специалисты Air India прибыли как раз на резервном борту. Они остались у нас, займутся ремонтом. У них оформлены все необходимые документы, визы, так что они могут спокойно работать", – рассказал собеседник агентства.
Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет