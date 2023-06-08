https://ria.ru/20230608/magadan-1876893734.html

Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане

Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане - РИА Новости, 08.06.2023

Резервный борт Air India забрал пассажиров, застрявших в Магадане

Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:36

2023-06-08T11:36

2023-06-08T11:36

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МАГАДАН, 8 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Магадане, в четверг утром забрал резервный борт компании, сообщил РИА Новости директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов. Самолет Air India во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Власти отмечали, что все пассажиры – иностранцы, среди них больше 40 человек граждане США. Они не обращались с какими-либо просьбами к консульской службе, заявили РИА Новости в посольстве США в РФ. Также были несколько канадцев, много индийцев. Посадка прошла благополучно. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. "Резервный борт прибыл рано утром. В аэропорту сразу же начали досмотр и таможенное оформление пассажиров. И все они улетели в Сан-Франциско уже после десяти утра (2.00 мск)", – рассказал Сиволобов. Он добавил, что в Магадан уже прибыли специалисты индийской авиакомпании, которые займутся ремонтом сломавшегося самолета. "Технические специалисты Air India прибыли как раз на резервном борту. Они остались у нас, займутся ремонтом. У них оформлены все необходимые документы, визы, так что они могут спокойно работать", – рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230607/puteshestviya-1876797468.html

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новости - туризм, в мире, магадан, сан-франциско, сша, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)