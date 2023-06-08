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АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023
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15:51 08.06.2023 (обновлено: 23:53 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/lada-1877002160.html
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:51
2023-06-08T23:53
экономика
авто
сочи
тольятти
автоваз
lada vesta
максим соколов
россия
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СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ "Аурусу" небольшой: Аura — Аurus, созвучно", — сказал он в кулуарах выставки. В пресс-службе уточнили, что новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году).
https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html
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экономика, авто, сочи, тольятти, автоваз, lada vesta, максим соколов, россия
Экономика, Авто, Сочи, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Максим Соколов, Россия
АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи

В Сочи АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Евразия — наш дом" в рамках межправительственного Совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства Михаил Мишустин во время осмотра выставки Евразия — наш дом в рамках межправительственного Совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель правительства Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Евразия — наш дом" в рамках межправительственного Совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
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СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ "Аурусу" небольшой: Аura — Аurus, созвучно", — сказал он в кулуарах выставки.
Во время осмотра выставки Евразия - наш дом в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura
Вчера, 11:24
В пресс-службе уточнили, что новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году).
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ЭкономикаАвтоСочиТольяттиАвтоВАЗLada VestaМаксим СоколовРоссия
 
 
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