АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи
В Сочи АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Евразия — наш дом" в рамках межправительственного Совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства Михаил Мишустин во время осмотра выставки "Евразия — наш дом" в рамках межправительственного Совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ "Аурусу" небольшой: Аura — Аurus, созвучно", — сказал он в кулуарах выставки.
В пресс-службе уточнили, что новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году).