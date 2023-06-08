https://ria.ru/20230608/lada-1877002160.html

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на выставке в Сочи

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:51

2023-06-08T15:51

2023-06-08T23:53

экономика

авто

сочи

тольятти

автоваз

lada vesta

максим соколов

россия

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СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ "Аурусу" небольшой: Аura — Аurus, созвучно", — сказал он в кулуарах выставки. В пресс-службе уточнили, что новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, модель создана на базе Lada Vesta. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Концерн "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в АвтоВАЗе (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году).

https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html

https://ria.ru/20230607/uaz-1876615618.html

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экономика, авто, сочи, тольятти, автоваз, lada vesta, максим соколов, россия