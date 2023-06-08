https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html

Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura

Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura - РИА Новости, 08.06.2023

Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T11:24

2023-06-08T11:24

2023-06-08T12:29

россия

куба

михаил мишустин

роман головченко

никол пашинян

евразийский экономический союз

автоваз

снг

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи. Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку. Представители "АВТОВАЗа" сообщили премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на выставке впервые презентована удлиненная версия Lada Vesta Aura. В компании рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Цена составит 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей). Премьеры РФ и Кубы осмотрели автомобиль. Кубинец сел за руль и похвалил машину. "Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", - сказал политик. "Это самое главное, чтобы цена качеству соответствовала", - ответил Мишустин. На выставке была представлена продукция "АВТОВАЗа", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру, LADA Granta, LADA VESTA SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей LADA на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более 6 тысяч автомобилей LADA. В узбекистанском городе Джизак в 2021-м году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей LADA Xray Cross, LADA Largus, LADA Vesta SW. Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Премьер РФ провел встречи с коллегой из Кубы Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланирован ряд двусторонних встреч.

https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876696858.html

https://ria.ru/20230606/kuba-1876476294.html

россия

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, михаил мишустин, роман головченко, никол пашинян, евразийский экономический союз, автоваз, снг, lada vesta, авто