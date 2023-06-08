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Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura - РИА Новости, 08.06.2023
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11:24 08.06.2023 (обновлено: 12:29 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura - РИА Новости, 08.06.2023
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:24
2023-06-08T12:29
россия
куба
михаил мишустин
роман головченко
никол пашинян
евразийский экономический союз
автоваз
снг
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи. Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку. Представители "АВТОВАЗа" сообщили премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на выставке впервые презентована удлиненная версия Lada Vesta Aura. В компании рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Цена составит 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей). Премьеры РФ и Кубы осмотрели автомобиль. Кубинец сел за руль и похвалил машину. "Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", - сказал политик. "Это самое главное, чтобы цена качеству соответствовала", - ответил Мишустин. На выставке была представлена продукция "АВТОВАЗа", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру, LADA Granta, LADA VESTA SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей LADA на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более 6 тысяч автомобилей LADA. В узбекистанском городе Джизак в 2021-м году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей LADA Xray Cross, LADA Largus, LADA Vesta SW. Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Премьер РФ провел встречи с коллегой из Кубы Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланирован ряд двусторонних встреч.
https://ria.ru/20230607/tovarooborot-1876696858.html
https://ria.ru/20230606/kuba-1876476294.html
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россия, куба, михаил мишустин, роман головченко, никол пашинян, евразийский экономический союз, автоваз, снг, lada vesta, авто
Россия, Куба, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, АвтоВАЗ, СНГ, Lada Vesta, Авто
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura

Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил цену и качество новой модели Lada Vesta Aura

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВо время осмотра выставки "Евразия - наш дом" в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
Во время осмотра выставки Евразия - наш дом в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Во время осмотра выставки "Евразия - наш дом" в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи.
Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку. Представители "АВТОВАЗа" сообщили премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на выставке впервые презентована удлиненная версия Lada Vesta Aura. В компании рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Цена составит 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус во время двухсторонней встречи в рамках заседания глав делегаций - участников Евразийского межправительственного совета в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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На выставке была представлена продукция "АВТОВАЗа", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру, LADA Granta, LADA VESTA SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей LADA на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более 6 тысяч автомобилей LADA. В узбекистанском городе Джизак в 2021-м году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей LADA Xray Cross, LADA Largus, LADA Vesta SW.
Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Премьер РФ провел встречи с коллегой из Кубы Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланирован ряд двусторонних встреч.
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РоссияКубаМихаил МишустинРоман ГоловченкоНикол ПашинянЕвразийский экономический союзАвтоВАЗСНГLada VestaАвто
 
 
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