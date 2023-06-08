Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura
Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил цену и качество новой модели Lada Vesta Aura
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВо время осмотра выставки "Евразия - наш дом" в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
Во время осмотра выставки "Евразия - наш дом" в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус похвалил новый автомобиль Lada Vesta Aura за качество и цену, удлиненная версия модели впервые презентована на выставке "Евразия - наш дом" на площадке "Сириуса" в Сочи.
Главы делегаций, прибывшие в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, утром в четверг посетили площадку. Представители "АВТОВАЗа" сообщили премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на выставке впервые презентована удлиненная версия Lada Vesta Aura. В компании рассчитывают, что модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Цена составит 25 тысяч долларов (около 2 миллионов рублей).
Премьеры РФ и Кубы осмотрели автомобиль. Кубинец сел за руль и похвалил машину.
"Очень комфортабельная машина, удобный салон. Автомобиль, у которого цена соответствует качеству", - сказал политик. "Это самое главное, чтобы цена качеству соответствовала", - ответил Мишустин.
На выставке была представлена продукция "АВТОВАЗа", произведенная в интеграции с Казахстаном и Узбекистаном, к примеру, LADA Granta, LADA VESTA SW Cross. В 2021 году в Казахстане было развернуто производство автомобилей LADA на мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" в городе Костанай. По итогам 2022 года собрано более 6 тысяч автомобилей LADA. В узбекистанском городе Джизак в 2021-м году была запущена серийная крупноузловая сборка (SKD) автомобилей LADA Xray Cross, LADA Largus, LADA Vesta SW.
Мишустин прилетел в Сочи 7 июня. Премьер РФ провел встречи с коллегой из Кубы Мануэлем Марреро Крусом, премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и с председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Также Мишустин в этот день принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе (РФ председательствует в органах ЕАЭС в 2023 году). В четверг российский премьер поучаствует в заседании Евразийского межправительственного совета в широком составе и в заседании Совета глав правительств стран СНГ, также у главы российского правительства запланирован ряд двусторонних встреч.