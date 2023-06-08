Рейтинг@Mail.ru
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль - РИА Новости, 08.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль - РИА Новости, 08.06.2023
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль
Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:47
2023-06-08T23:47
куба
гавана
евразийский экономический союз
латинская америка
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны Мануэля Марреро Круса. "Наше намерение - способствовать созданию индустриального парка ЕАЭС в особой зоне развития Мариэль на Кубе", - сказал он на встрече глав правительств ЕАЭС. На предыдущей встрече в 2022 году премьер-министр уже делился с коллегами идеей об участии стран ЕАЭС в особой зоне на Кубе. "Наши возможности как моста в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна предоставляют альтернативы... для новых сфер интеграции", - добавил премьер-министр. Куба является наблюдателем при ЕАЭС. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия
https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html
https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html
куба
гавана
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, гавана, евразийский экономический союз, латинская америка, в мире, экономика
Куба, Гавана, Евразийский экономический союз, Латинская Америка, В мире, Экономика
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль

Куба снова пригласила страны ЕАЭС стать частью промышленного парка в особой зоне Мариэль

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны Мануэля Марреро Круса.
"Наше намерение - способствовать созданию индустриального парка ЕАЭС в особой зоне развития Мариэль на Кубе", - сказал он на встрече глав правительств ЕАЭС.
Во время осмотра выставки Евразия - наш дом в рамках межправительственного совета стран ЕАЭС и Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Кубинский премьер похвалил новую модель Lada Vesta Aura
Вчера, 11:24
На предыдущей встрече в 2022 году премьер-министр уже делился с коллегами идеей об участии стран ЕАЭС в особой зоне на Кубе.
"Наши возможности как моста в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна предоставляют альтернативы... для новых сфер интеграции", - добавил премьер-министр.
Куба является наблюдателем при ЕАЭС. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи
Вчера, 13:42
 
КубаГаванаЕвразийский экономический союзЛатинская АмерикаВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала