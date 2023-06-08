https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль - РИА Новости, 08.06.2023
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль
Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T23:47
2023-06-08T23:47
2023-06-08T23:47
куба
гавана
евразийский экономический союз
латинская америка
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны Мануэля Марреро Круса. "Наше намерение - способствовать созданию индустриального парка ЕАЭС в особой зоне развития Мариэль на Кубе", - сказал он на встрече глав правительств ЕАЭС. На предыдущей встрече в 2022 году премьер-министр уже делился с коллегами идеей об участии стран ЕАЭС в особой зоне на Кубе. "Наши возможности как моста в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна предоставляют альтернативы... для новых сфер интеграции", - добавил премьер-министр. Куба является наблюдателем при ЕАЭС. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия
https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html
https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html
куба
гавана
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, гавана, евразийский экономический союз, латинская америка, в мире, экономика
Куба, Гавана, Евразийский экономический союз, Латинская Америка, В мире, Экономика
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль
Куба снова пригласила страны ЕАЭС стать частью промышленного парка в особой зоне Мариэль