https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html

Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль

Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль - РИА Новости, 08.06.2023

Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль

Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T23:47

2023-06-08T23:47

2023-06-08T23:47

куба

гавана

евразийский экономический союз

латинская америка

в мире

экономика

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СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Куба напомнила странам ЕАЭС об идее создания промышленного парка в особой зоне неподалеку от Гаваны, следует из слов премьер-министра латиноамериканской страны Мануэля Марреро Круса. "Наше намерение - способствовать созданию индустриального парка ЕАЭС в особой зоне развития Мариэль на Кубе", - сказал он на встрече глав правительств ЕАЭС. На предыдущей встрече в 2022 году премьер-министр уже делился с коллегами идеей об участии стран ЕАЭС в особой зоне на Кубе. "Наши возможности как моста в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна предоставляют альтернативы... для новых сфер интеграции", - добавил премьер-министр. Куба является наблюдателем при ЕАЭС. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия

https://ria.ru/20230608/lada-1876891080.html

https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html

куба

гавана

латинская америка

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куба, гавана, евразийский экономический союз, латинская америка, в мире, экономика