https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877060033.html

СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления

СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023

СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:45

2023-06-08T18:45

2023-06-08T18:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления, передает в четверг агентство Рейтер. Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления. Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника сообщал, что украинское контрнаступление находится в активной фазе. "У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html

https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html

https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876813118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр