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СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/kontrnastuplenie-1877060033.html
СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления
СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления - РИА Новости, 08.06.2023
СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления
Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:45
2023-06-08T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления, передает в четверг агентство Рейтер. Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления. Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника сообщал, что украинское контрнаступление находится в активной фазе. "У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр. Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
https://ria.ru/20230608/vsu-1877048016.html
https://ria.ru/20230608/zelenskiy-1876967599.html
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876813118.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: генштаб ВСУ опроверг сообщения из США о начале контрнаступления

Reuters: генштаб ВСУ опроверг сообщения американских СМИ о начале контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, писавших со ссылкой на неназванных украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления, передает в четверг агентство Рейтер.
Ранее газета Washington Post писала, что украинские войска начали контрнаступление. По словам источников в ВСУ, войска усилили удары в среду ночью в преддверии наступления. Американский телеканал ABC News со ссылкой на близкого к Владимиру Зеленскому чиновника сообщал, что украинское контрнаступление находится в активной фазе.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при наступлении
Вчера, 17:57
"У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники", - заявил агентству представитель генштаба ВС Украины.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточил для этого большое количество техники и живой силы. По его словам, Вооруженные силы РФ сорвали попытки наступления, противник остановлен, украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек.
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"Дойдут до Одессы". Зеленскому сообщили пугающие новости с фронта
Вчера, 14:48
В четверг Шойгу заявил, что на запорожском направлении в 1.30 ночи украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ, однако за два часа потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков. Украинская бригада остановлена на всех участках на запорожском направлении, подчеркнул министр.
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. В РФ связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов и ей приходится постоянно отчитываться.
Не считаются с жертвами: Пушилин рассказал о новых попытках наступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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7 июня, 20:31
 
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