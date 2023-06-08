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Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа - РИА Новости, 08.06.2023
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Липецкая область
 
13:14 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа - РИА Новости, 08.06.2023
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:14
2023-06-08T13:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на реализацию этого проекта будет направлено 67,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. 60,5 миллиона рублей колледж получит из федерального бюджета как победитель конкурса Минпросвещения РФ, цель которого - оказание господдержки подобным проектам. Еще пять миллионов будет выделено из бюджета области. Два миллиона рублей поступит из внебюджетных источников, направляемых участниками образовательного кластера.По словам Артамонова, на эти средства кластер оснастят современным оборудованием и необходимой материальной базой. В его состав войдут организации среднего профессионального образования медицинского профиля Липецкой области и ведущие медицинские организации региона: больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и другие."Создание кластера на базе Липецкого медицинского колледжа позволит повысить качество подготовки средних медицинских работников и престиж медицинских специальностей. Самое главное, он поможет в устранении кадрового дефицита и увеличении притока молодых специалистов в клиники Липецкой области", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на реализацию этого проекта будет направлено 67,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. 60,5 миллиона рублей колледж получит из федерального бюджета как победитель конкурса Минпросвещения РФ, цель которого - оказание господдержки подобным проектам. Еще пять миллионов будет выделено из бюджета области. Два миллиона рублей поступит из внебюджетных источников, направляемых участниками образовательного кластера.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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По словам Артамонова, на эти средства кластер оснастят современным оборудованием и необходимой материальной базой. В его состав войдут организации среднего профессионального образования медицинского профиля Липецкой области и ведущие медицинские организации региона: больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и другие.
"Создание кластера на базе Липецкого медицинского колледжа позволит повысить качество подготовки средних медицинских работников и престиж медицинских специальностей. Самое главное, он поможет в устранении кадрового дефицита и увеличении притока молодых специалистов в клиники Липецкой области", – считает Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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