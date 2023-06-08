https://ria.ru/20230608/klaster-1876931253.html
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа - РИА Новости, 08.06.2023
Образовательный кластер создадут на базе липецкого медколледжа
Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:14
2023-06-08T13:14
2023-06-08T13:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что на реализацию этого проекта будет направлено 67,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. 60,5 миллиона рублей колледж получит из федерального бюджета как победитель конкурса Минпросвещения РФ, цель которого - оказание господдержки подобным проектам. Еще пять миллионов будет выделено из бюджета области. Два миллиона рублей поступит из внебюджетных источников, направляемых участниками образовательного кластера.По словам Артамонова, на эти средства кластер оснастят современным оборудованием и необходимой материальной базой. В его состав войдут организации среднего профессионального образования медицинского профиля Липецкой области и ведущие медицинские организации региона: больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и другие."Создание кластера на базе Липецкого медицинского колледжа позволит повысить качество подготовки средних медицинских работников и престиж медицинских специальностей. Самое главное, он поможет в устранении кадрового дефицита и увеличении притока молодых специалистов в клиники Липецкой области", – считает Артамонов.
https://ria.ru/20230531/medspetsialisty-1875266533.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Липецкий медколледж станет центром образовательного кластера "Здравоохранение Липецкой области" по подготовке медицинских работников среднего звена, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на реализацию этого проекта будет направлено 67,5 миллиона рублей из бюджетов разных уровней. 60,5 миллиона рублей колледж получит из федерального бюджета как победитель конкурса Минпросвещения РФ, цель которого - оказание господдержки подобным проектам. Еще пять миллионов будет выделено из бюджета области. Два миллиона рублей поступит из внебюджетных источников, направляемых участниками образовательного кластера.
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По словам Артамонова, на эти средства кластер оснастят современным оборудованием и необходимой материальной базой. В его состав войдут организации среднего профессионального образования медицинского профиля Липецкой области
и ведущие медицинские организации региона: больницы, перинатальный центр, онкологический диспансер, клинический центр, Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области и другие.
"Создание кластера на базе Липецкого медицинского колледжа позволит повысить качество подготовки средних медицинских работников и престиж медицинских специальностей. Самое главное, он поможет в устранении кадрового дефицита и увеличении притока молодых специалистов в клиники Липецкой области", – считает Артамонов.