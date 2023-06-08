https://ria.ru/20230608/grossi-1876843873.html

Гросси указал на ответственность МАГАТЭ за работу в инфопространстве

Гросси указал на ответственность МАГАТЭ за работу в инфопространстве - РИА Новости, 08.06.2023

Гросси указал на ответственность МАГАТЭ за работу в инфопространстве

Международные организации, включая МАГАТЭ, ответственны за работу в современном инфопространстве, выдавая информацию вовремя и в понятной манере, заявил в... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T05:15

2023-06-08T05:15

2023-06-08T18:00

технологии

рафаэль гросси

магатэ

в мире

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ВЕНА, 8 июн - РИА Новости. Международные организации, включая МАГАТЭ, ответственны за работу в современном инфопространстве, выдавая информацию вовремя и в понятной манере, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Ответственность современных международных организаций… заключается в том, чтобы присутствовать в этом пространстве, будь то киберпространство или как бы вы это не назвали, информационное пространство, присутствовать и выдавать информацию вовремя и в понятной манере", - сообщил он. По мнению Гросси, в социальных платформах возникает множество дискуссий о ложных новостях и злоупотреблений свободой в интернете, позволяющих "вбрасывать вещи, которые могут быть или не быть правдой". "Я рассматриваю социальные медиа, социальную коммуникацию, в какой бы то ни было форме, как возможность для нас сделать наш посыл понятным всем и, надеюсь, получить поддержку, в которой мы нуждаемся", - заключил глава МАГАТЭ. Читайте полный текст интервью Рафаэля Гросси >>

https://ria.ru/20230608/grossi-1876840921.html

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технологии, рафаэль гросси, магатэ, в мире