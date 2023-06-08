https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html

Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи

Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023

Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи

Три крупных горных курорта – российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой" – подписали меморандум о создании Евразийского альянса... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:42

2023-06-08T13:42

туризм

новости - туризм

россия

сочи

казахстан

дмитрий чернышенко

роза хутор

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853124159_0:129:3071:1856_1920x0_80_0_0_20780427f7f70ad7b074e2fe2676432a.jpg

СОЧИ, 8 июн – РИА Новости. Три крупных горных курорта – российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой" – подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан в рамках Евразийского конгресса, который проходит в Парке науки и искусств на федеральной территории Сириус на Черноморском побережье. Альянс создается для популяризации сезонного горного туризма между тремя государствами, обмена профессиональным опытом, а также с целью выработать общую методику для создания новых горных туристических маршрутов. "Благодаря этому соглашению три страны – Россия, Казахстан, Узбекистан – смогут совместно развивать туризм в евразийском пространстве, тем самым повышая качество комфорта туристических услуг на горных курортах и наращивая туристический поток. Это благоприятно скажется на экономике всех трех стран. Соглашение предполагает комплекс мероприятий, старт реализации которых начнется в сезоне 2023/2024. Правительство России со своей стороны приглашает другие страны СНГ и ЕАЭС присоединиться к совместной работе", – сообщил РИА Новости в кулуарах форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом, как пояснил агентству заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный, подобное соглашение даст возможность получать скидки на ски-пассы. "Если гость покупает билет на одном курорте, он может получить скидки на другом. Пока мы объединяемся, чтобы отработать все механизмы развития", – пояснил он. Евразийский конгресс открылся 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты и политики стран СНГ и ЕАЭС обсуждают вопросы, связанные с экономическим развитием государств.

https://ria.ru/20230608/turizm-1876903695.html

россия

сочи

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, сочи, казахстан, дмитрий чернышенко, роза хутор, евразийский экономический союз, снг, туризм