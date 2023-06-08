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Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
13:42 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gory-1876938165.html
Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи
Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи - РИА Новости, 08.06.2023
Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи
Три крупных горных курорта – российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой" – подписали меморандум о создании Евразийского альянса... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T13:42
2023-06-08T13:42
туризм
новости - туризм
россия
сочи
казахстан
дмитрий чернышенко
роза хутор
евразийский экономический союз
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СОЧИ, 8 июн – РИА Новости. Три крупных горных курорта – российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой" – подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов, передает корреспондент РИА Новости. Документ был подписан в рамках Евразийского конгресса, который проходит в Парке науки и искусств на федеральной территории Сириус на Черноморском побережье. Альянс создается для популяризации сезонного горного туризма между тремя государствами, обмена профессиональным опытом, а также с целью выработать общую методику для создания новых горных туристических маршрутов. "Благодаря этому соглашению три страны – Россия, Казахстан, Узбекистан – смогут совместно развивать туризм в евразийском пространстве, тем самым повышая качество комфорта туристических услуг на горных курортах и наращивая туристический поток. Это благоприятно скажется на экономике всех трех стран. Соглашение предполагает комплекс мероприятий, старт реализации которых начнется в сезоне 2023/2024. Правительство России со своей стороны приглашает другие страны СНГ и ЕАЭС присоединиться к совместной работе", – сообщил РИА Новости в кулуарах форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом, как пояснил агентству заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный, подобное соглашение даст возможность получать скидки на ски-пассы. "Если гость покупает билет на одном курорте, он может получить скидки на другом. Пока мы объединяемся, чтобы отработать все механизмы развития", – пояснил он. Евразийский конгресс открылся 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты и политики стран СНГ и ЕАЭС обсуждают вопросы, связанные с экономическим развитием государств.
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новости - туризм, россия, сочи, казахстан, дмитрий чернышенко, роза хутор, евразийский экономический союз, снг, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сочи, Казахстан, Дмитрий Чернышенко, Роза Хутор, Евразийский экономический союз, СНГ, Туризм
Два горных курорта из разных стран будут сотрудничать с "Роза Хутор" в Сочи

Сочинский, узбекский и казахстанский горные курорты подписали меморандум о сотрудничестве

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
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СОЧИ, 8 июн – РИА Новости. Три крупных горных курорта – российский "Роза Хутор", казахстанский "Шымбулак" и узбекский "Амирсой" – подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был подписан в рамках Евразийского конгресса, который проходит в Парке науки и искусств на федеральной территории Сириус на Черноморском побережье. Альянс создается для популяризации сезонного горного туризма между тремя государствами, обмена профессиональным опытом, а также с целью выработать общую методику для создания новых горных туристических маршрутов.
"Благодаря этому соглашению три страны – Россия, Казахстан, Узбекистан – смогут совместно развивать туризм в евразийском пространстве, тем самым повышая качество комфорта туристических услуг на горных курортах и наращивая туристический поток. Это благоприятно скажется на экономике всех трех стран. Соглашение предполагает комплекс мероприятий, старт реализации которых начнется в сезоне 2023/2024. Правительство России со своей стороны приглашает другие страны СНГ и ЕАЭС присоединиться к совместной работе", – сообщил РИА Новости в кулуарах форума вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
При этом, как пояснил агентству заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный, подобное соглашение даст возможность получать скидки на ски-пассы.
"Если гость покупает билет на одном курорте, он может получить скидки на другом. Пока мы объединяемся, чтобы отработать все механизмы развития", – пояснил он.
Евразийский конгресс открылся 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты и политики стран СНГ и ЕАЭС обсуждают вопросы, связанные с экономическим развитием государств.
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