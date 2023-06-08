https://ria.ru/20230608/gorlovka-1877082791.html

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли три человека

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли три человека - РИА Новости, 08.06.2023

При обстреле Горловки украинскими войсками погибли три человека

Число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:13

2023-06-08T20:13

2023-06-08T20:17

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

иван приходько

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число погибших из-за обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Увы. Еще один погибший мирный житель Горловки. Поселок шахты имени Гагарина. За день погибло три человека и десять получили ранения различной степени тяжести", - написал Приходько.Ранее сообщалось о двух погибших.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876723872.html

горловка

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горловка, происшествия, иван приходько