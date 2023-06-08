https://ria.ru/20230608/ges-1877001200.html

Украина запросила НАТО о помощи из-за разрушения Каховской ГЭС

Украина запросила НАТО о помощи из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Украина запросила НАТО о помощи из-за разрушения Каховской ГЭС

Украина запросила помощь координационного центра НАТО для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС, говорится в сообщении пресс-службы альянса. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T15:47

2023-06-08T15:47

2023-06-08T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

разрушение каховской гэс

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876692696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d6634f64aaae1e4c44598ccf109834.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Украина запросила помощь координационного центра НАТО для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС, говорится в сообщении пресс-службы альянса. "Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос на оказание международной гуманитарной помощи со стороны Украины для защиты населения от наводнения и его последствий", - говорится в сообщении. В среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что НАТО задействует свои структуры для оказания гуманитарной помощи Украине в связи с разрушением Каховской ГЭС. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, разрушение каховской гэс, россия, ситуация в днр и лнр