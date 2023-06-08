https://ria.ru/20230608/ges-1876902819.html

Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС

Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении бывшего ведущего телеканала Fox... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:12

2023-06-08T12:12

2023-06-08T12:12

специальная военная операция на украине

украина

такер карлсон

дмитрий кулеба

разрушение каховской гэс

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона негодяем и украинофобом после его заявлений об ответственности Украины за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. "Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу", - заявил Кулеба. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230607/zapad-1876744798.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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украина, такер карлсон, дмитрий кулеба, разрушение каховской гэс, в мире