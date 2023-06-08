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Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/ges-1876902819.html
Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС
Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении бывшего ведущего телеканала Fox... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:12
2023-06-08T12:12
специальная военная операция на украине
украина
такер карлсон
дмитрий кулеба
разрушение каховской гэс
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона негодяем и украинофобом после его заявлений об ответственности Украины за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции. "Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу", - заявил Кулеба. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230607/zapad-1876744798.html
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украина, такер карлсон, дмитрий кулеба, разрушение каховской гэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Такер Карлсон, Дмитрий Кулеба, Разрушение Каховской ГЭС, В мире
Кулеба резко отреагировал на заявление Карлсона о подрыве Каховской ГЭС

Глава МИД Кулеба назвал Карлсона негодяем из-за слов об ответственности Киева за ЧП на ГЭС

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал в эфире программы "Завтрак на 1+1" на украинском телевидении бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона негодяем и украинофобом после его заявлений об ответственности Украины за разрушение Каховской гидроэлектростанции.
Ранее Карлсон в ходе первого эпизода своего шоу Tucker on Twitter, опубликованного в одноименной соцсети, заявил, что любой честный человек после изучения доказательств придет к заключению, что именно Украина несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. По мнению журналиста, уничтожение ГЭС может быть невыгодно Украине, однако "в большей степени вредит России". Карлсон также выступил с утверждением, что Киев и ранее вынашивал планы по подрыву этой электростанции.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
"Геббельс отдыхает". Фадеев высказался о реакции Запада на разрушение ГЭС
7 июня, 16:03
"Карлсон - это просто негодяй и украинофоб. И он будет и дальше делать свою грязную работу", - заявил Кулеба.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТакер КарлсонДмитрий КулебаРазрушение Каховской ГЭСВ мире
 
 
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