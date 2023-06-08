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Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T11:03
2023-06-08T11:03
2023-06-08T13:30
разрушение каховской гэс
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире "Соловьев Live"."Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", — уточнил чиновник.В свою очередь, министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова в эфире "России 24" рассказала, что после ЧП в больницах находится 41 человек.Она уточнила, что пострадавших госпитализировали с переохлаждением и острыми сердечными заболеваниями.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230608/voda-1876873416.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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разрушение каховской гэс, происшествия, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Разрушение Каховской ГЭС, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: пять человек утонули после подрыва Каховской ГЭС