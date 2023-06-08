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Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС

Украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при контрнаступлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T10:54

2023-06-08T10:54

2023-06-08T13:10

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

белоруссия

александр лукашенко

разрушение каховской гэс

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при контрнаступлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ."Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" — сказал белорусский лидер.По его мнению, киевскому режиму надо было скрыть три дня "контрнаступа", где ВСУ потеряли почти две сотни бронемашин и более двух тысяч человек."Поэтому — Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно", — добавил Лукашенко.Президент Белоруссии обратил внимание и на аккуратную и осторожную позицию США, которые сразу сказали, что не знают, кто подорвал ГЭС, и должны в этом разобраться"Подумайте, с чего бы это?" — отметил он.Что касается украинского контрнаступления, то, полагает Лукашенко, молчание Киева по этому поводу свидетельствует, что украинские силы потерпели серьезное поражение и теперь вместе с Западом думают, что делать дальше.Он вновь высказал убеждение, что иного пути разрешения украинского конфликта, кроме переговоров, нет. По его словам, это и позиция президента России. В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, белоруссия, александр лукашенко, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр