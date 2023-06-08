Лукашенко возложил на Украину ответственность за подрыв Каховской ГЭС

МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при контрнаступлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ."Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" — сказал белорусский лидер.По его мнению, киевскому режиму надо было скрыть три дня "контрнаступа", где ВСУ потеряли почти две сотни бронемашин и более двух тысяч человек."Поэтому — Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно", — добавил Лукашенко.Президент Белоруссии обратил внимание и на аккуратную и осторожную позицию США, которые сразу сказали, что не знают, кто подорвал ГЭС, и должны в этом разобраться"Подумайте, с чего бы это?" — отметил он.Что касается украинского контрнаступления, то, полагает Лукашенко, молчание Киева по этому поводу свидетельствует, что украинские силы потерпели серьезное поражение и теперь вместе с Западом думают, что делать дальше.Он вновь высказал убеждение, что иного пути разрешения украинского конфликта, кроме переговоров, нет. По его словам, это и позиция президента России. В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Подтопленная улица в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть потери при контрнаступлении, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ.
"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" — сказал белорусский лидер.
По его мнению, киевскому режиму надо было скрыть три дня "контрнаступа", где ВСУ потеряли почти две сотни бронемашин и более двух тысяч человек.
«
"Поэтому — Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно", — добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии обратил внимание и на аккуратную и осторожную позицию США, которые сразу сказали, что не знают, кто подорвал ГЭС, и должны в этом разобраться
"Подумайте, с чего бы это?" — отметил он.
Что касается украинского контрнаступления, то, полагает Лукашенко, молчание Киева по этому поводу свидетельствует, что украинские силы потерпели серьезное поражение и теперь вместе с Западом думают, что делать дальше.
Он вновь высказал убеждение, что иного пути разрешения украинского конфликта, кроме переговоров, нет. По его словам, это и позиция президента России.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды. Из зоны затопления эвакуировали почти 4,3 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.