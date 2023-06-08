https://ria.ru/20230608/evro-1877042535.html

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля - РИА Новости, 08.06.2023

Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля

Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей – впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T17:40

2023-06-08T17:40

2023-06-08T17:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей – впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.19 мск рос на 1,39 рубля, до 89,04 рубля, доллара - на 72 копейки, до 82,7 рубля, юаня - на 13 копеек, до 11,61 рубля.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа