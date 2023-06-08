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Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля - РИА Новости, 08.06.2023
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей – впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T17:40
2023-06-08T17:40
2023-06-08T17:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: евро уже превысил 89 рублей – впервые 28 апреля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 17.19 мск рос на 1,39 рубля, до 89,04 рубля, доллара - на 72 копейки, до 82,7 рубля, юаня - на 13 копеек, до 11,61 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро превысил 89 рублей впервые с 28 апреля
Курс евро на Мосбирже вырос до 89,04 рубля впервые с 28 апреля