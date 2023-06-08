https://ria.ru/20230608/dtp-1877084915.html

В Волгограде автомобиль сбил двух прохожих после столкновения с маршруткой

В Волгограде автомобиль сбил двух прохожих после столкновения с маршруткой - РИА Новости, 08.06.2023

В Волгограде автомобиль сбил двух прохожих после столкновения с маршруткой

Автомобиль Renault Duster после столкновения с маршруткой вылетел на тротуар и сбил двух человек в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:26

2023-06-08T20:26

2023-06-08T20:47

происшествия

авто

волгоград

волгоградская область

renault s.a

дтп

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ВОЛГОГРАД, 8 июн - РИА Новости. Автомобиль Renault Duster после столкновения с маршруткой вылетел на тротуар и сбил двух человек в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в четверг около 17.00 названный легковой автомобиль, не выдержав дистанцию, столкнулся с маршрутным такси, где находились пять пассажиров."От удара Renault Duster отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух женщин-пешеходов, 1977 и 1981 года рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что пешеходам на месте оказали медпомощь, среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.Первая пострадавшая доставлена в больницу скорой помощи №25, проходит обследование в стационарном отделении. Вторая пострадавшая доставлена в травмпункт поликлиники.

https://ria.ru/20230606/dtp-1876514461.html

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происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, renault s.a, дтп, россия