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Завод Rheinmetall в несколько раз увеличил выпуск боеприпасов для танков
Завод Rheinmetall в несколько раз увеличил выпуск боеприпасов для танков - РИА Новости, 08.06.2023
Завод Rheinmetall в несколько раз увеличил выпуск боеприпасов для танков
Оборонное предприятие немецкого концерна Rheinmetall на севере Германии работает на полную мощность, в 4 раза нарастив выпуск боеприпасов для танков Leopard 2,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:27
2023-06-08T16:27
2023-06-08T16:32
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Оборонное предприятие немецкого концерна Rheinmetall на севере Германии работает на полную мощность, в 4 раза нарастив выпуск боеприпасов для танков Leopard 2, сообщил телеканал NTV. "Мы наращиваем производство танковых боеприпасов," - заявил директор завода Харальд Вайсмюллер, которого цитирует телеканал. В частности, по данным телеканала, в последние годы завод Rheinmetall выпускал около 60 тысяч танковых боеприпасов 120-миллиметрового калибра, однако сейчас это число выросло до 240 тысяч в год. Вайсмюллер заявил, что за одну смену выпускается от 400 до 500 снарядов. "И мы могли бы еще больше увеличить эту цифру," - сказал директор завода. Кроме того, завод нарастил выпуск и снарядов 155-миллиметрового калибра для самоходных гаубиц PzH 2000. Ранее производилось 40 тысяч таких боеприпасов в год. "Но мы могли бы увеличить (производство - ред.) до 140 тысяч," - добавил Вайсмюллер. Рост производства боеприпасов связан с высоким на них спросом из-за боевых действий на Украине. Германия и ее союзники поставляют Киеву оружие, в том числе танки Leopard 2 и гаубицы PzH 2000. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО
Завод Rheinmetall в несколько раз увеличил выпуск боеприпасов для танков
NTV: в ФРГ завод компании Rheinmetall в четыре раза увеличил выпуск боеприпасов для танков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Оборонное предприятие немецкого концерна Rheinmetall на севере Германии работает на полную мощность, в 4 раза нарастив выпуск боеприпасов для танков Leopard 2, сообщил телеканал NTV
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"Мы наращиваем производство танковых боеприпасов," - заявил директор завода Харальд Вайсмюллер, которого цитирует телеканал.
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В частности, по данным телеканала, в последние годы завод Rheinmetall выпускал около 60 тысяч танковых боеприпасов 120-миллиметрового калибра, однако сейчас это число выросло до 240 тысяч в год. Вайсмюллер заявил, что за одну смену выпускается от 400 до 500 снарядов.
"И мы могли бы еще больше увеличить эту цифру," - сказал директор завода.
Кроме того, завод нарастил выпуск и снарядов 155-миллиметрового калибра для самоходных гаубиц PzH 2000. Ранее производилось 40 тысяч таких боеприпасов в год.
"Но мы могли бы увеличить (производство - ред.) до 140 тысяч," - добавил Вайсмюллер.
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Рост производства боеприпасов связан с высоким на них спросом из-за боевых действий на Украине. Германия и ее союзники поставляют Киеву оружие, в том числе танки Leopard 2 и гаубицы PzH 2000.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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