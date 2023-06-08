https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html
В Совфеде предложили создать национальный центр управления беспилотниками
В Совфеде предложили создать национальный центр управления беспилотниками - РИА Новости, 08.06.2023
В Совфеде предложили создать национальный центр управления беспилотниками
В России необходимо создать национальный центр управления беспилотниками, чтобы обеспечить прозрачность их полетов, считает член конституционного комитета... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T20:09
2023-06-08T20:09
2023-06-08T20:09
россия
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В России необходимо создать национальный центр управления беспилотниками, чтобы обеспечить прозрачность их полетов, считает член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. "Важно уже сейчас организовать удобную и прозрачную систему полетов БАС (беспилотных авиасистем - ред.). Решением в данной ситуации может стать создание национального центра управления беспилотными системами, принцип работы которого будет предусматривать системную и проработанную организацию полетов гражданских беспилотников", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на тему "Стратегия развития беспилотных авиационных систем" на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Парламентарий отметил, что разработка, производство и организация работы беспилотной авиации является одним из важнейших направлений для повышения технологического суверенитета страны. "Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления полномочий по противодействию беспилотным авиационным системам организациям и лицам, осуществляющим охранную деятельность объектов. Организации ЧОП должны быть надежными и иметь с объектом долгосрочный договор оказания услуг", - подчеркнул сенатор. По словам Шейкина, Минпромторгом также разрабатывается проект, который базируется на основе утвержденного ранее плана государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы до 2030 года. Ключевой задачей проекта по спросу является стимулирование использования таких беспилотных авиасистем и их комплектующих российского производства.
https://ria.ru/20230606/dron-1876551345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Совфеде предложили создать национальный центр управления беспилотниками
Член комитета Совфеда Шейкин призвал создать национальный центр управления беспилотниками
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В России необходимо создать национальный центр управления беспилотниками, чтобы обеспечить прозрачность их полетов, считает член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
"Важно уже сейчас организовать удобную и прозрачную систему полетов БАС (беспилотных авиасистем - ред.). Решением в данной ситуации может стать создание национального центра управления беспилотными системами, принцип работы которого будет предусматривать системную и проработанную организацию полетов гражданских беспилотников", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на тему "Стратегия развития беспилотных авиационных систем" на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Парламентарий отметил, что разработка, производство и организация работы беспилотной авиации является одним из важнейших направлений для повышения технологического суверенитета страны.
"Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления полномочий по противодействию беспилотным авиационным системам организациям и лицам, осуществляющим охранную деятельность объектов. Организации ЧОП должны быть надежными и иметь с объектом долгосрочный договор оказания услуг", - подчеркнул сенатор.
По словам Шейкина, Минпромторгом
также разрабатывается проект, который базируется на основе утвержденного ранее плана государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы до 2030 года. Ключевой задачей проекта по спросу является стимулирование использования таких беспилотных авиасистем и их комплектующих российского производства.
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