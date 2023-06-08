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В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне - РИА Новости, 08.06.2023
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15:11 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне - РИА Новости, 08.06.2023
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне
Система борьбы с алкоголизмом и алкоголем как с ядом должна продвигаться на государственном уровне, постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T15:11
2023-06-08T15:11
общество
здоровье - общество
алексей куринный
госдума рф
ульяновская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система борьбы с алкоголизмом и алкоголем как с ядом должна продвигаться на государственном уровне, постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп населения, считает депутат Госдумы Алексей Куринный. От употребления суррогатного разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУМВД по Ульяновской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота. Российские депутаты и общественники в свою очередь просили профильные ведомства и министерства возобновить в стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. "Система борьбы с алкоголизмом, с алкоголем как с ядом, она должна продвигаться чётко, системно на государственном уровне. Постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп населения... Эта система должна работать постоянно", - сказал он на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?". Депутат также отметил, что сейчас высказывается много предложений относительно уменьшения потребления алкоголя населением. "Некая аналогия с тем, чтобы клеить страшные картинки на пачки с сигаретами, неплохое предложение. Не думаю, что кардинально ситуацию изменит, в качестве предупреждения мы там надпись уже видим... Если будут ещё дополнительно картинки, ну, может, кого-то это остановит, не думаю, что многих... Есть и более жёсткие предложения - ввести госмонополию полностью на производство спирта и спиртосодержащих напитков и контролировать на государственном уровне", - добавил парламентарий. По его словам, такой подход потребует кардинальной перестройки всего механизма, который сегодня существует. "В целом отказаться от алкоголя, на мой взгляд, нереально, нужна пропагандистская, регуляторная работа по ограничению доступа к алкоголю", - считает он. Также депутат отметил, что если будет доказано, что ситуация с отравлением сидром произошла по вине конкретного производителя, наказание за данную ситуацию может грозить до 10 лет лишения свободы по Уголовному кодексу. "Некоторые говорят, что этого мало, надо увеличивать в случаях массовых смертей", - добавил Куринный. Ранее, депутат отмечал, что мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён, такое предложение парламентарий планирует внести.
https://ria.ru/20230531/alkogol-1875241849.html
https://ria.ru/20230507/alkogol-1870276192.html
https://ria.ru/20230514/alkogol-1871607640.html
ульяновская область
россия
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общество, здоровье - общество, алексей куринный, госдума рф, ульяновская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, алкоголь
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Куринный, Госдума РФ, Ульяновская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Алкоголь
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне

Депутат Госдумы Куринный: система борьбы с алкоголем должна продвигаться на госуровне

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции в магазине
Продажа алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа алкогольной продукции в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Система борьбы с алкоголизмом и алкоголем как с ядом должна продвигаться на государственном уровне, постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп населения, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.
От употребления суррогатного разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра, в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУМВД по Ульяновской области.
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«
"Система борьбы с алкоголизмом, с алкоголем как с ядом, она должна продвигаться чётко, системно на государственном уровне. Постепенно ограничивая доступность алкоголя для всех групп населения... Эта система должна работать постоянно", - сказал он на конференции "Смертельный сидр - как не стать жертвой паленого алкоголя?".
Депутат также отметил, что сейчас высказывается много предложений относительно уменьшения потребления алкоголя населением.
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"Некая аналогия с тем, чтобы клеить страшные картинки на пачки с сигаретами, неплохое предложение. Не думаю, что кардинально ситуацию изменит, в качестве предупреждения мы там надпись уже видим... Если будут ещё дополнительно картинки, ну, может, кого-то это остановит, не думаю, что многих... Есть и более жёсткие предложения - ввести госмонополию полностью на производство спирта и спиртосодержащих напитков и контролировать на государственном уровне", - добавил парламентарий.
По его словам, такой подход потребует кардинальной перестройки всего механизма, который сегодня существует.
"В целом отказаться от алкоголя, на мой взгляд, нереально, нужна пропагандистская, регуляторная работа по ограничению доступа к алкоголю", - считает он.
Также депутат отметил, что если будет доказано, что ситуация с отравлением сидром произошла по вине конкретного производителя, наказание за данную ситуацию может грозить до 10 лет лишения свободы по Уголовному кодексу.
"Некоторые говорят, что этого мало, надо увеличивать в случаях массовых смертей", - добавил Куринный.
Ранее, депутат отмечал, что мораторий на проверки бизнеса, если речь идёт о возможном риске для здоровья граждан или причинении значительного ущерба окружающей среде, должен быть отменён, такое предложение парламентарий планирует внести.
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