https://ria.ru/20230608/agrarii-1876845777.html
Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей
Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей - РИА Новости, 08.06.2023
Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей
Льготы для сельхозпроизводителей в новых регионах России сильно помогли аграриям ДНР, заявил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T06:07
2023-06-08T06:07
2023-06-08T06:07
экономика
донецкая народная республика
россия
волновахский район
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_32cd0aec5fed72e4cbbbccff7329c42b.jpg
ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Льготы для сельхозпроизводителей в новых регионах России сильно помогли аграриям ДНР, заявил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор. "Очень сильно помогло сельхозпроизводителям освобождение трейдеров, которые закупают продукцию... в новых регионах Российской Федерации, Минсельхоз освободил этих трейдеров от таможенного сбора. Это беспрецедентный шаг для поддержания сельхозпроизводителей в ДНР, ЛНР, Херсоне, Запорожье... Благодаря этому у нас цена на зерно выше, чем у других регионов", – сказал Мацагор. Он добавил, что часть продукции, производимой его предприятием, продается в соседние регионы РФ. Исключение составляет молоко, оно остается в ДНР из-за сложной логистики. Но уже ведутся переговоры с покупателем из Ростовской области. "Основная продукция продается в соседние регионы, потому что цена чуть выше и здоровая конкуренция в соседних регионах позволяет получить нам лучшую цену", – отметил он.
https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876845160.html
донецкая народная республика
россия
волновахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801338592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_494926799ea8d6feff6c98426d73404d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, россия, волновахский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Волновахский район, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей
Глава сельхозпредприятия Мацагор: льготы в новых регионах сильно помогли аграриям ДНР