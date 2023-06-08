https://ria.ru/20230608/agrarii-1876845777.html

Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей

Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей - РИА Новости, 08.06.2023

Глава фирмы в ДНР рассказал о влиянии льгот на сельхозпроизводителей

Льготы для сельхозпроизводителей в новых регионах России сильно помогли аграриям ДНР, заявил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T06:07

2023-06-08T06:07

2023-06-08T06:07

экономика

донецкая народная республика

россия

волновахский район

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 8 июн – РИА Новости. Льготы для сельхозпроизводителей в новых регионах России сильно помогли аграриям ДНР, заявил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора сельхозпредприятия в Волновахском районе Андрей Мацагор. "Очень сильно помогло сельхозпроизводителям освобождение трейдеров, которые закупают продукцию... в новых регионах Российской Федерации, Минсельхоз освободил этих трейдеров от таможенного сбора. Это беспрецедентный шаг для поддержания сельхозпроизводителей в ДНР, ЛНР, Херсоне, Запорожье... Благодаря этому у нас цена на зерно выше, чем у других регионов", – сказал Мацагор. Он добавил, что часть продукции, производимой его предприятием, продается в соседние регионы РФ. Исключение составляет молоко, оно остается в ДНР из-за сложной логистики. Но уже ведутся переговоры с покупателем из Ростовской области. "Основная продукция продается в соседние регионы, потому что цена чуть выше и здоровая конкуренция в соседних регионах позволяет получить нам лучшую цену", – отметил он.

https://ria.ru/20230608/posevnaya-1876845160.html

донецкая народная республика

россия

волновахский район

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экономика, донецкая народная республика, россия, волновахский район, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)