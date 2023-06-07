https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876790335.html

Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах

Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах - РИА Новости, 07.06.2023

Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах

Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах в скандальном сериале "Кумир", пишет Daily Mail. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:37

2023-06-07T23:37

2023-06-07T23:37

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах в скандальном сериале "Кумир", пишет Daily Mail.Источник таблоида заявил: актер рад тому, что наследница не строит карьеру на его успехе. Он гордится дочерью и не придает значения разговорам вокруг нее. Премьера "Кумира" состоялась в Каннах. Критики осудили проект за обилие жестоких и откроенных сцен, клише и посредственную игру. При этом, несмотря на провокационные эпизоды, считает рецензент CNN, сериал получился скучным. Рейтинг "Кумира" на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 27 процентов. Он выставлен на основе 44 отзывов журналистов. Лили-Роуз сыграла в сериале поп-певицу. Ее персонаж пытается восстановить карьеру после срыва. Ранее сообщалось о том, что байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил "взрослый" рейтинг R.

https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды, кино и сериалы