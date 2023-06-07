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Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах - РИА Новости, 07.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:37 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876790335.html
Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах
Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах - РИА Новости, 07.06.2023
Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах
Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах в скандальном сериале "Кумир", пишет Daily Mail. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:37
2023-06-07T23:37
культура
новости культуры
джонни депп
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кино и сериалы
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах в скандальном сериале "Кумир", пишет Daily Mail.Источник таблоида заявил: актер рад тому, что наследница не строит карьеру на его успехе. Он гордится дочерью и не придает значения разговорам вокруг нее. Премьера "Кумира" состоялась в Каннах. Критики осудили проект за обилие жестоких и откроенных сцен, клише и посредственную игру. При этом, несмотря на провокационные эпизоды, считает рецензент CNN, сериал получился скучным. Рейтинг "Кумира" на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 27 процентов. Он выставлен на основе 44 отзывов журналистов. Лили-Роуз сыграла в сериале поп-певицу. Ее персонаж пытается восстановить карьеру после срыва. Ранее сообщалось о том, что байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил "взрослый" рейтинг R.
https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html
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новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Инсайдер раскрыл, как Депп отнесся к съемкам дочери в откровенных сценах

Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканский актер Джонни Депп
Американский актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Инсайдер раскрыл, как Джонни Депп отнесся к съемкам дочери Лили-Роуз в откровенных сценах в скандальном сериале "Кумир", пишет Daily Mail.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
Источник таблоида заявил: актер рад тому, что наследница не строит карьеру на его успехе. Он гордится дочерью и не придает значения разговорам вокруг нее.
Премьера "Кумира" состоялась в Каннах. Критики осудили проект за обилие жестоких и откроенных сцен, клише и посредственную игру. При этом, несмотря на провокационные эпизоды, считает рецензент CNN, сериал получился скучным. Рейтинг "Кумира" на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 27 процентов. Он выставлен на основе 44 отзывов журналистов.
Лили-Роуз сыграла в сериале поп-певицу. Ее персонаж пытается восстановить карьеру после срыва.
Ранее сообщалось о том, что байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил "взрослый" рейтинг R.
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