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Байопик о создателе атомной бомбы получил "взрослый" рейтинг - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
14:42 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/kino-1875774315.html
Байопик о создателе атомной бомбы получил "взрослый" рейтинг
Байопик о создателе атомной бомбы получил "взрослый" рейтинг - РИА Новости, 02.06.2023
Байопик о создателе атомной бомбы получил "взрослый" рейтинг
Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил рейтинг R, пишет Deadline. То есть картина предназначена для взрослой аудитории. Подростки до 16 лет... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:42
2023-06-02T14:42
культура
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кино и сериалы
кристофер нолан
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил рейтинг R, пишет Deadline. То есть картина предназначена для взрослой аудитории. Подростки до 16 лет включительно допускаются на просмотр в сопровождении родителей. Это первый проект Кристофера Нолана за 20 лет, который выходит с таким возрастным ограничением. Ранее аналогичную отметку дали его фильму "Бессонница" с Аль Пачино и Робином Уильямсом. Образ Роберта Оппенгеймера в картине воплотил Киллиан Мерфи. Также задействованы Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гэри Олдмен и другие. Релиз фильма запланирован на 21 июля 2023 года.Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком покажут в российских кинотеатрах.
https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, кристофер нолан
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кристофер Нолан
Байопик о создателе атомной бомбы получил "взрослый" рейтинг

Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил "взрослый" рейтинг R

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Байопик о создателе атомной бомбы "Оппенгеймер" получил рейтинг R, пишет Deadline. То есть картина предназначена для взрослой аудитории. Подростки до 16 лет включительно допускаются на просмотр в сопровождении родителей.
Это первый проект Кристофера Нолана за 20 лет, который выходит с таким возрастным ограничением. Ранее аналогичную отметку дали его фильму "Бессонница" с Аль Пачино и Робином Уильямсом.
Образ Роберта Оппенгеймера в картине воплотил Киллиан Мерфи. Также задействованы Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гэри Олдмен и другие.
Релиз фильма запланирован на 21 июля 2023 года.
Ранее сообщалось, что новый фильм с Беном Аффлеком покажут в российских кинотеатрах.
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