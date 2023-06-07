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Звезда "Зачарованных" рассказала об осложнении онкологии - РИА Новости, 07.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:37 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876784455.html
Звезда "Зачарованных" рассказала об осложнении онкологии
Звезда "Зачарованных" рассказала об осложнении онкологии - РИА Новости, 07.06.2023
Звезда "Зачарованных" рассказала об осложнении онкологии
Шеннен Доэрти рассказала о давшей метастазы в мозг онкологии. Подробностями она поделилась с подписчиками микроблога. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:37
2023-06-07T23:37
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Шеннен Доэрти рассказала о давшей метастазы в мозг онкологии. Подробностями она поделилась с подписчиками микроблога. Актриса также поделилась видео, на котором запечатлен сеанс лучевой терапии. Шеннон — звезда культового сериала "Зачарованные". Она сыграла старшую из трех сестер, сражающихся со злом. В 2015 году Доэрти узнала, что у нее рак груди, уточняет CBS. К 2016-м болезнь распространилась на лимфоузлы. В 2017-м наступила ремиссия. В 2020-м актриса сообщила, что у нее онкология четвертой стадии.
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Звезда "Зачарованных" рассказала об осложнении онкологии

Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассказала о давшей метастазы в мозг онкологии

© AP Photo / Invision/John Salangsang Шеннен Доэрти
 Шеннен Доэрти - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Invision/John Salangsang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Шеннен Доэрти рассказала о давшей метастазы в мозг онкологии. Подробностями она поделилась с подписчиками микроблога.
Актриса также поделилась видео, на котором запечатлен сеанс лучевой терапии.
Шеннон — звезда культового сериала "Зачарованные". Она сыграла старшую из трех сестер, сражающихся со злом.
В 2015 году Доэрти узнала, что у нее рак груди, уточняет CBS. К 2016-м болезнь распространилась на лимфоузлы. В 2017-м наступила ремиссия. В 2020-м актриса сообщила, что у нее онкология четвертой стадии.
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