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Культура
2020-02-04T18:37+0300
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У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии
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РИА Новости

У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии

17:37 04.02.2020 (обновлено: 18:37 04.02.2020)
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© AFP 2020 / Michael TranАктриса Шеннен Доэрти
Актриса Шеннен Доэрти
© AFP 2020 / Michael Tran
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала на шоу Good Morning America о том, что больна раком груди на четвертой стадии.
Впервые опухоль молочной железы у актрисы нашли в 2015 году. Спустя два года лечения болезнь вошла в стадию ремиссии, однако в начале прошлого года случился рецидив.
Доэрти призналась, что ей очень страшно и что она до сих пор не смирилась с мыслью о болезни.

"У меня определенно есть дни, когда я думаю — почему это случилось именно со мной? А потом я думаю, что почему бы и не я? Кто еще? Кто, кроме меня, этого заслуживает? Никто из нас", — сказала она.

Доэрти не сообщала о недуге до сегодняшнего дня, но все же решила рассказать о своем состоянии. Актриса собирается судиться со страховой компанией из-за неоплаченных исков, связанных с ущербом от лесных пожаров, и обнародовала свой диагноз до того, как о нем стало известно из материалов суда.
Брайан Тёрк
16 сентября 2019, 12:46Культура
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Шеннен Доэрти стала знаменита благодаря роли Бренды Уолш в сериале "Беверли Хиллз, 90210", а также Прю Холливел в сериале о трех сестрах-ведьмах "Зачарованные". В последнее время актриса была занята на съемках "БХ90210" — продолжения "Беверли Хиллз, 90210".
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КультураШеннен ДоэртиВ мире
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