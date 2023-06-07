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Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 07.06.2023
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:35
2023-06-07T23:35
2023-06-07T23:41
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. Актер утверждает, что ранее против него начали онлайн-кампанию. С людьми, стоящими за ней, он якобы не знаком. В результате обнародовали конфиденциальные данные о его родных (my family has been doxxed), а друзьям поступили угрозы.Он заявил, что упомянутая злоумышленниками девушка — его подруга. Ее ложно изобразили жертвой, а ее попытку прокомментировать ситуацию проигнорировали. Слухи актер назвал ложью. По его мнению, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам (домогательств, — Прим. ред.)". В январе в социальной сети появились посты, где говорилось: в 17 — 20 лет Уайт устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся девушек и переспать с ними.В проекте Тима Бертона "Уэнсдэй" Уайт исполнил одну из ключевых ролей. Его персонаж был влюблен в главную героиню. Последняя подозревала его в серии преступлений. Ранее сообщалось о том, что мужчина с ножом Мужчина с атаковал дом Бенедикта Камбербэтча.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
Актер "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети.
Актер утверждает, что ранее против него начали онлайн-кампанию. С людьми, стоящими за ней, он якобы не знаком. В результате обнародовали конфиденциальные данные о его родных (my family has been doxxed), а друзьям поступили угрозы.
Он заявил, что упомянутая злоумышленниками девушка — его подруга. Ее ложно изобразили жертвой, а ее попытку прокомментировать ситуацию проигнорировали.
Слухи актер назвал ложью. По его мнению, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам (домогательств, — Прим. ред.)".
В январе в социальной сети появились
посты, где говорилось: в 17 — 20 лет Уайт устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся девушек и переспать с ними.
В проекте Тима Бертона "Уэнсдэй" Уайт исполнил одну из ключевых ролей. Его персонаж был влюблен в главную героиню. Последняя подозревала его в серии преступлений.
Ранее сообщалось
о том, что мужчина с ножом Мужчина с атаковал дом Бенедикта Камбербэтча.
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