Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера

Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:35

2023-06-07T23:35

2023-06-07T23:41

культура

новости культуры

знаменитости

кино и сериалы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. Актер утверждает, что ранее против него начали онлайн-кампанию. С людьми, стоящими за ней, он якобы не знаком. В результате обнародовали конфиденциальные данные о его родных (my family has been doxxed), а друзьям поступили угрозы.Он заявил, что упомянутая злоумышленниками девушка — его подруга. Ее ложно изобразили жертвой, а ее попытку прокомментировать ситуацию проигнорировали. Слухи актер назвал ложью. По его мнению, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам (домогательств, — Прим. ред.)". В январе в социальной сети появились посты, где говорилось: в 17 — 20 лет Уайт устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся девушек и переспать с ними.В проекте Тима Бертона "Уэнсдэй" Уайт исполнил одну из ключевых ролей. Его персонаж был влюблен в главную героиню. Последняя подозревала его в серии преступлений. Ранее сообщалось о том, что мужчина с ножом Мужчина с атаковал дом Бенедикта Камбербэтча.

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы