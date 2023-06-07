Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:35 07.06.2023 (обновлено: 23:41 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/znamenitosti-1876692130.html
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 07.06.2023
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера
Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:35
2023-06-07T23:41
культура
новости культуры
знаменитости
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876677297_0:202:2923:1846_1920x0_80_0_0_40767911f13f7537130d68d227a592d2.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети. Актер утверждает, что ранее против него начали онлайн-кампанию. С людьми, стоящими за ней, он якобы не знаком. В результате обнародовали конфиденциальные данные о его родных (my family has been doxxed), а друзьям поступили угрозы.Он заявил, что упомянутая злоумышленниками девушка — его подруга. Ее ложно изобразили жертвой, а ее попытку прокомментировать ситуацию проигнорировали. Слухи актер назвал ложью. По его мнению, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам (домогательств, — Прим. ред.)". В январе в социальной сети появились посты, где говорилось: в 17 — 20 лет Уайт устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся девушек и переспать с ними.В проекте Тима Бертона "Уэнсдэй" Уайт исполнил одну из ключевых ролей. Его персонаж был влюблен в главную героиню. Последняя подозревала его в серии преступлений. Ранее сообщалось о том, что мужчина с ножом Мужчина с атаковал дом Бенедикта Камбербэтча.
https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876677297_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_07b7e2965b390ac20930726c49d99008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы
Звезда "Уэнсдэй" опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера

Актер "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера

© AFP 2023 / LISA O'CONNORКанадский актер Перси Хайнс Уайт
Канадский актер Перси Хайнс Уайт - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / LISA O'CONNOR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Звезда "Уэнсдэй" Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в преступлениях сексуального характера. Опровержение он опубликовал на своей странице в соцсети.
Актер утверждает, что ранее против него начали онлайн-кампанию. С людьми, стоящими за ней, он якобы не знаком. В результате обнародовали конфиденциальные данные о его родных (my family has been doxxed), а друзьям поступили угрозы.
Он заявил, что упомянутая злоумышленниками девушка — его подруга. Ее ложно изобразили жертвой, а ее попытку прокомментировать ситуацию проигнорировали.
Слухи актер назвал ложью. По его мнению, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид "беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам (домогательств, — Прим. ред.)".
В январе в социальной сети появились посты, где говорилось: в 17 — 20 лет Уайт устраивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся девушек и переспать с ними.
В проекте Тима Бертона "Уэнсдэй" Уайт исполнил одну из ключевых ролей. Его персонаж был влюблен в главную героиню. Последняя подозревала его в серии преступлений.
Ранее сообщалось о том, что мужчина с ножом Мужчина с атаковал дом Бенедикта Камбербэтча.
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ
27 мая, 20:57
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала