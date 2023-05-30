https://ria.ru/20230530/znamenitosti-1875068474.html
Мужчина с ножом напал на дом Бенедикта Камбербэтча
Мужчина с ножом напал на дом Бенедикта Камбербэтча - РИА Новости, 30.05.2023
Мужчина с ножом напал на дом Бенедикта Камбербэтча
Мужчина с ножом ворвался в дом Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет Daily Mail. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:36
2023-05-30T14:36
2023-05-30T14:36
культура
новости культуры
бенедикт камбербэтч
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Мужчина с ножом ворвался в дом Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет Daily Mail. Нападавший — 35-летний бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел. Он пробрался через железные ворота, сорвал домофон и прокричал несколько угроз."Я знаю, что ты переехал сюда, надеюсь, он (дом) сгорит дотла", — цитируется Биссел в публикации. В этот момент Камбербэтч, его жена Софи Хантер и их трое детей были в доме и все слышали. Биссел скрылся с места преступления. Его задержали — полиция обнаружила его ДНК на домофоне. Неясно, почему он атаковал дом знаменитости. В статье указали: Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов, а также трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей и району, в котором они живут. Подробности дела стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.Ранее сообщалось о том, что Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах.
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РИА Новости
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новости культуры, бенедикт камбербэтч
Культура, Новости культуры, Бенедикт Камбербэтч
Мужчина с ножом напал на дом Бенедикта Камбербэтча
Мужчина с ножом ворвался в дом британского актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Мужчина с ножом ворвался в дом Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, пишет
Daily Mail.
Нападавший — 35-летний бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел. Он пробрался через железные ворота, сорвал домофон и прокричал несколько угроз.
«
"Я знаю, что ты переехал сюда, надеюсь, он (дом) сгорит дотла", — цитируется Биссел в публикации.
В этот момент Камбербэтч, его жена Софи Хантер и их трое детей были в доме и все слышали.
Биссел скрылся с места преступления. Его задержали — полиция обнаружила его ДНК на домофоне. Неясно, почему он атаковал дом знаменитости.
В статье указали: Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов, а также трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей и району, в котором они живут.
Подробности дела стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.
Ранее сообщалось
о том, что Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах.
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