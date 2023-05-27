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Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:57 27.05.2023 (обновлено: 21:28 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html
Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ
Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2023
Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ
Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет британская газета Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:57
2023-05-27T21:28
культура
канн
квентин тарантино
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет британская газета Mirror со ссылкой на источник. &quot;Создатель &quot;Криминального чтива&quot; едва не подрался в отеле Carlton Cannes после попытки занять чужое место в лобби-баре&quot;, — говорится в публикации.По данным источника, Тарантино подошел к мужчине и хотел забрать у него стул. Посетитель отказался уступить режиссеру место, после чего тот разозлился и спросил его: "Разве ты не знаешь, кто я такой?"Затем он попытался занять стул, на котором продолжал сидеть мужчина. Этим Тарантино привлек внимание публики, которая призвала спорящих устроить бой. После этого Тарантино сдался и решил занять другое место. Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров XXI века, дебютировавший в 1992 году с фильмом "Бешеные псы". Через два года он стал соавтором сценария, режиссером и актером в картине "Криминальное чтиво", за которую получил свой первый "Оскар" (лучший сценарий).
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канн, квентин тарантино, в мире
Культура, Канн, Квентин Тарантино, В мире
Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ

Mirror: Тарантино едва не подрался с посетителем бара в Каннах из-за стула

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Режиссер Квентин Тарантино. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет британская газета Mirror со ссылкой на источник.
«

"Создатель "Криминального чтива" едва не подрался в отеле Carlton Cannes после попытки занять чужое место в лобби-баре", — говорится в публикации.

По данным источника, Тарантино подошел к мужчине и хотел забрать у него стул. Посетитель отказался уступить режиссеру место, после чего тот разозлился и спросил его: "Разве ты не знаешь, кто я такой?"
Затем он попытался занять стул, на котором продолжал сидеть мужчина. Этим Тарантино привлек внимание публики, которая призвала спорящих устроить бой. После этого Тарантино сдался и решил занять другое место.
Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров XXI века, дебютировавший в 1992 году с фильмом "Бешеные псы". Через два года он стал соавтором сценария, режиссером и актером в картине "Криминальное чтиво", за которую получил свой первый "Оскар" (лучший сценарий).
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КультураКаннКвентин ТарантиноВ мире
 
 
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