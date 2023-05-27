https://ria.ru/20230527/tarantino-1874583851.html

Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ

Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2023

Тарантино чуть не подрался из-за стула в баре в Каннах, пишут СМИ

Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет британская газета Mirror со ссылкой на... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T20:57

2023-05-27T20:57

2023-05-27T21:28

культура

канн

квентин тарантино

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/05/1557210562_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_3c7c1a8bd082e921213d34d86d2ecffc.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах из-за стула, пишет британская газета Mirror со ссылкой на источник. "Создатель "Криминального чтива" едва не подрался в отеле Carlton Cannes после попытки занять чужое место в лобби-баре", — говорится в публикации.По данным источника, Тарантино подошел к мужчине и хотел забрать у него стул. Посетитель отказался уступить режиссеру место, после чего тот разозлился и спросил его: "Разве ты не знаешь, кто я такой?"Затем он попытался занять стул, на котором продолжал сидеть мужчина. Этим Тарантино привлек внимание публики, которая призвала спорящих устроить бой. После этого Тарантино сдался и решил занять другое место. Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров XXI века, дебютировавший в 1992 году с фильмом "Бешеные псы". Через два года он стал соавтором сценария, режиссером и актером в картине "Криминальное чтиво", за которую получил свой первый "Оскар" (лучший сценарий).

https://ria.ru/20230315/tarantino-1857918269.html

канн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канн, квентин тарантино, в мире