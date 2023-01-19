https://ria.ru/20230119/wednesday-1846060434.html

Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера

Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 19.01.2023

Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера

Сыгравшего Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера, пишет Pedestrian. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:52

2023-01-19T18:52

2023-01-19T18:52

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сыгравшего Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера, пишет Pedestrian. В социальной сети появились посты, в которых утверждается, что Уайт, когда ему было 17 — 20 лет, устаивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними. Одна из них заявила, что актер якобы напал на нее на такой вечеринке, когда она была пьяна. Она говорила, что его "обвиняли в изнасиловании", но не уточнила, кто именно. Также она утверждала, что Уайт "оказывал давление и нападал на ее подруг", "выкладывал в интернет фото с обнаженными девушками без их согласия". По ее словам, одна из пострадавших пыталась подать в полицию заявление против Уайта, но его не приняли. Актер пока не прокомментировал эти обвинения.

https://ria.ru/20221208/wednesday-1837206736.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы