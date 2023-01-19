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Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
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Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера
Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера - РИА Новости, 19.01.2023
Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера
Сыгравшего Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера, пишет Pedestrian. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:52
2023-01-19T18:52
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сыгравшего Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера, пишет Pedestrian. В социальной сети появились посты, в которых утверждается, что Уайт, когда ему было 17 — 20 лет, устаивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними. Одна из них заявила, что актер якобы напал на нее на такой вечеринке, когда она была пьяна. Она говорила, что его "обвиняли в изнасиловании", но не уточнила, кто именно. Также она утверждала, что Уайт "оказывал давление и нападал на ее подруг", "выкладывал в интернет фото с обнаженными девушками без их согласия". По ее словам, одна из пострадавших пыталась подать в полицию заявление против Уайта, но его не приняли. Актер пока не прокомментировал эти обвинения.
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
18:52 19.01.2023
 
Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера

Актера из шоу "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера

© AFP 2023 / Lisa O'ConnorПерси Хайнс Уайт
Перси Хайнс Уайт - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Lisa O'Connor
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сыгравшего Ксавье Торпа в сериале "Уэнсдэй" Перси Хайнса Уайта обвинили в преступлениях сексуального характера, пишет Pedestrian.
В социальной сети появились посты, в которых утверждается, что Уайт, когда ему было 17 — 20 лет, устаивал с друзьями вечеринки, чтобы напоить понравившихся им девушек и переспать с ними.
Одна из них заявила, что актер якобы напал на нее на такой вечеринке, когда она была пьяна. Она говорила, что его "обвиняли в изнасиловании", но не уточнила, кто именно. Также она утверждала, что Уайт "оказывал давление и нападал на ее подруг", "выкладывал в интернет фото с обнаженными девушками без их согласия". По ее словам, одна из пострадавших пыталась подать в полицию заявление против Уайта, но его не приняли.
Актер пока не прокомментировал эти обвинения.
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