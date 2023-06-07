https://ria.ru/20230607/zemletryasenie-1876812644.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 07.06.2023
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло к югу от индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:26
2023-06-07T20:26
2023-06-07T20:26
в мире
индонезия
ява (остров)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло к югу от индонезийского острова Ява, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Уточняется, что землетрясение произошло в 17.04 по времени UTC (20.04 мск) примерно в 197 километрах к юго-востоку от города Джокьякарта с населением 636 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 40 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
индонезия
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в мире, индонезия, ява (остров), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Ява (остров), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2