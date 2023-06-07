https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html

Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС

Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023

Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС

Владимир Зеленский в интервью обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской гидроэлектростанции, а... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-07T20:48

2023-06-07T20:48

2023-06-08T01:59

в мире

россия

киев

украина

владимир зеленский

сергей шойгу

оон

красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875927831_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f5284ef0ffe9d5c398c978207e02fccb.jpg

БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской гидроэлектростанции, а также в излишне дипломатичной оценке событий на указанной ГЭС. "Мы не получили ответов. Я шокирован", - заявил Зеленский в интервью Bild, отвечая на вопрос журналиста о том, отправлял ли Киев запросы в Красный Крест и ООН. В имеющихся же реакциях на события вокруг ГЭС, обе международные организации, по мнению Зеленского, выражались "слишком дипломатично". Также Зеленский фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей все еще нет на местах потоплений. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, оон, красный крест, разрушение каховской гэс, каховская гэс