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Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС - РИА Новости, 08.06.2023
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС
Владимир Зеленский в интервью обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской гидроэлектростанции, а... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-07T20:48
2023-06-07T20:48
2023-06-08T01:59
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью обвинил Международный комитет Красного Креста и ООН в нежелании отвечать на запросы Украины по Каховской гидроэлектростанции, а также в излишне дипломатичной оценке событий на указанной ГЭС. "Мы не получили ответов. Я шокирован", - заявил Зеленский в интервью Bild, отвечая на вопрос журналиста о том, отправлял ли Киев запросы в Красный Крест и ООН. В имеющихся же реакциях на события вокруг ГЭС, обе международные организации, по мнению Зеленского, выражались "слишком дипломатично". Также Зеленский фактически обвинил обе организации в бездействии, заявив, что их представителей все еще нет на местах потоплений. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
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В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, ООН, Красный Крест, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Зеленский обвинил МККК и ООН в излишней дипломатичности по Каховской ГЭС
Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на разрушение части Каховской ГЭС