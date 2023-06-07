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В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 07.06.2023 (обновлено: 16:49 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876751866.html
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов
После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новая каховка
владимир сальдо
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах."Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо", — написал врио губернатора.По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. "Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — добавил Сальдо.Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
новая каховка
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Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
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херсонская область , происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов

Врио губернатора Сальдо заявил о 35 затопленных населенных пунктах в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУлица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Улица Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.
"Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо", — написал врио губернатора.
По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.
«
"Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — добавил Сальдо.
Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовая КаховкаВладимир Сальдо
 
 
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