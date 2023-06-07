https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876751866.html
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов
После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:49
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новая каховка
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876740813_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d528fe3bd7051998699b26d8ad4cee39.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах."Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо", — написал врио губернатора.По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. "Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — добавил Сальдо.Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876740813_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_510825778310764e5a3f320269a61b2f.jpg
Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
2023-06-07T16:19
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Новая Каховка, Владимир Сальдо
В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов
Врио губернатора Сальдо заявил о 35 затопленных населенных пунктах в Херсонской области
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале
глава региона Владимир Сальдо.
Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.
"Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо", — написал врио губернатора.
По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.
«
"Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — добавил Сальдо.
Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.
Следственный комитет
возбудил уголовное дело о теракте.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу
, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.