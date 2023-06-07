https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876751866.html

В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов

В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023

В Херсонской области после подрыва ГЭС затопило 35 населенных пунктов

После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:19

2023-06-07T16:19

2023-06-07T16:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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новая каховка

владимир сальдо

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После подрыва и разрушения плотины Каховской ГЭС оказались затопленными 35 населенных пунктов Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.Это города Новая Каховка, Таврийск, Голая Пристань, Алешки, а также села и поселки в Новокаховском, Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах."Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо", — написал врио губернатора.По его словам, из затопленных населенных пунктов эвакуировали полторы тысячи человек. Для приема людей развернули 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. "Данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", — добавил Сальдо.Он отметил, что в верховьях зоны затопления, у Новой Каховки, вода начала спадать, в низовьях — у Алешек и Голой Пристани — сегодня ожидается максимум наводнения.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсонская область

новая каховка

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Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения. 2023-06-07T16:19 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новая каховка, владимир сальдо