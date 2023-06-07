https://ria.ru/20230607/zatoplenie-1876656691.html

До ста человек заблокированы в селе под Новой Каховкой после ЧП на ГЭС

До ста человек заблокированы в селе под Новой Каховкой после ЧП на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

До ста человек заблокированы в селе под Новой Каховкой после ЧП на ГЭС

Десятки человек оказались заблокированы на загородных участках из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Новокаховского округа Владимир... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:09

2023-06-07T11:09

2023-06-07T12:00

херсонская область

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Десятки человек оказались заблокированы на загородных участках из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала."Осуществляются работы по спасению людей, которым в настоящий момент требуется эвакуация. До 100 человек заблокированы на корсунских дачах", — сказал чиновник.Село Корсунка находится в прибрежной зоне ниже по течению Днепра.В самой Новой Каховке по ситуации на 09:00 уровень воды спал примерно на полметра, добавил Леонтьев.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения из трех округов.Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230607/ges-1876656594.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , разрушение каховской гэс