https://ria.ru/20230607/zapad-1876744798.html

"Геббельс отдыхает". Фадеев высказался о реакции Запада на разрушение ГЭС

"Геббельс отдыхает". Фадеев высказался о реакции Запада на разрушение ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

"Геббельс отдыхает". Фадеев высказался о реакции Запада на разрушение ГЭС

Запад понял, что можно врать как угодно, и их реакция на разрушение плотины Каховской ГЭС - наглая циничная ложь, заявил глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:03

2023-06-07T16:03

2023-06-07T16:03

в мире

россия

сша

валерий фадеев

риши сунак

джо байден

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Запад понял, что можно врать как угодно, и их реакция на разрушение плотины Каховской ГЭС - наглая циничная ложь, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Ранее президент США Джо Байден, комментируя ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС заявил, что США намерены продолжать оказывать помощь Киеву. Премьер Великобритании Риши Сунак сказал, что британские спецслужбы и военные изучают ситуацию вокруг разрушения Каховской ГЭС , по его мнению, на данный момент слишком рано говорить о причастности той или иной стороны к произошедшему. "Вы же видите реакцию на разрушение плотины, это циничная, наглая абсолютная ложь. Они говорят, что русские сами разрушили. Это же безумие. Теперь можно все, Геббельс отдыхает, на Западе поняли, что можно все, поскольку все СМИ находятся под контролем, включая интернет в огромной степени, теперь можно врать как угодно. Они это и делают", - ответил Фадеев журналистам. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230607/reaktsiya-1876624129.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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в мире, россия, сша, валерий фадеев, риши сунак, джо байден, разрушение каховской гэс