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СФ одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 07.06.2023
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14:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/zakon-1876702476.html
СФ одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма
СФ одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма - РИА Новости, 07.06.2023
СФ одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма
Совфед одобрил закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:12
2023-06-07T14:12
общество
совет федерации рф
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Совфед одобрил закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов. "Закон уточняет положения Кодекса об административных правонарушениях, в части ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, указанных в Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности", - объяснила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова в ходе пленарного заседания. Закон распространяет понятие "экстремистские материалы" как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Законом устанавливается административная (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) ответственность за массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения экстремистских материалов в виде повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
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общество, совет федерации рф, ирина рукавишникова
Общество, Совет Федерации РФ, Ирина Рукавишникова
СФ одобрил закон об ответственности за пропаганду экстремизма

СФ одобрил закон об ответственности за массовое распространение экстремистских материалов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Совфед одобрил закон об установлении ответственности за массовое распространение, хранение и изготовление экстремистских материалов.
"Закон уточняет положения Кодекса об административных правонарушениях, в части ответственности за массовое распространение экстремистских материалов, указанных в Федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности", - объяснила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова в ходе пленарного заседания.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Закон распространяет понятие "экстремистские материалы" как на материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, так и на иные материалы, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
Законом устанавливается административная (если нет признаков уголовно наказуемого деяния) ответственность за массовое распространение, производство либо хранение в целях массового распространения экстремистских материалов в виде повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц – от 100 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
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