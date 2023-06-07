https://ria.ru/20230607/zaes-1876832198.html

Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев

Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.06.2023

Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев

Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:04

2023-06-07T23:04

2023-06-07T23:19

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

разрушение каховской гэс

россия

запорожская область

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала."Практически что происходит - дело в том, что пруд-охладитель (ЗАЭС) не связан напрямую с руслом реки (Днепр), и вот это такое залповое снижение сейчас уровня практически на уровень воды в бассейне не влияет. Буквально на сантиметр, может быть, в сутки, но это связано просто с физическими испарениями", - отметил он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял РИА Новости, что разрушение Каховской ГЭС может "в среднесрочной перспективе" лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать "очень серьезное" повреждение реакторов.

https://ria.ru/20230607/navodnenie-1876832884.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", разрушение каховской гэс, россия, запорожская область