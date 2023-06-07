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Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.06.2023
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23:04 07.06.2023 (обновлено: 23:19 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/zaes-1876832198.html
Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев
Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев - РИА Новости, 07.06.2023
Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев
Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, заявил глава "Росатома" Алексей... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:04
2023-06-07T23:19
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
разрушение каховской гэс
россия
запорожская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала."Практически что происходит - дело в том, что пруд-охладитель (ЗАЭС) не связан напрямую с руслом реки (Днепр), и вот это такое залповое снижение сейчас уровня практически на уровень воды в бассейне не влияет. Буквально на сантиметр, может быть, в сутки, но это связано просто с физическими испарениями", - отметил он.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял РИА Новости, что разрушение Каховской ГЭС может "в среднесрочной перспективе" лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать "очень серьезное" повреждение реакторов.
https://ria.ru/20230607/navodnenie-1876832884.html
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алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", разрушение каховской гэс, россия, запорожская область
Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Разрушение Каховской ГЭС, Россия, Запорожская область
Ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
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Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
"Практически что происходит - дело в том, что пруд-охладитель (ЗАЭС) не связан напрямую с руслом реки (Днепр), и вот это такое залповое снижение сейчас уровня практически на уровень воды в бассейне не влияет. Буквально на сантиметр, может быть, в сутки, но это связано просто с физическими испарениями", - отметил он.
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Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял РИА Новости, что разрушение Каховской ГЭС может "в среднесрочной перспективе" лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать "очень серьезное" повреждение реакторов.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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6 июня, 15:45
 
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Разрушение Каховской ГЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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