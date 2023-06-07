https://ria.ru/20230607/zaes-1876787809.html

Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме

Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме - РИА Новости, 07.06.2023

Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме

Превышений уровня радиационного фона на Запорожской АЭС на текущий момент не выявлено, мониторинг проводится ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:08

2023-06-07T18:08

2023-06-07T18:14

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

безопасность

россия

разрушение каховской гэс

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Превышений уровня радиационного фона на Запорожской АЭС на текущий момент не выявлено, мониторинг проводится ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России."Мониторинг уровня радиации на ЗАЭС проводится в ежедневном формате, на текущий момент превышений не выявлено", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Инцидент привел к подтоплению территорий, расположенных ниже по Днепру.МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность, россия, разрушение каховской гэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр