https://ria.ru/20230607/zaes-1876787809.html
Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме
Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме - РИА Новости, 07.06.2023
Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме
Превышений уровня радиационного фона на Запорожской АЭС на текущий момент не выявлено, мониторинг проводится ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:08
2023-06-07T18:08
2023-06-07T18:14
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
безопасность
россия
разрушение каховской гэс
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Превышений уровня радиационного фона на Запорожской АЭС на текущий момент не выявлено, мониторинг проводится ежедневно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России."Мониторинг уровня радиации на ЗАЭС проводится в ежедневном формате, на текущий момент превышений не выявлено", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Инцидент привел к подтоплению территорий, расположенных ниже по Днепру.МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876659758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), безопасность, россия, разрушение каховской гэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Безопасность, Россия, Разрушение Каховской ГЭС, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме
ФМБА не выявило повышения радиационного фона на Запорожской АЭС после ЧП на Каховской ГЭС