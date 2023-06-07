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Британская разведка не ждет угроз для ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Британская разведка не ждет угроз для ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Британская разведка не ждет угроз для ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Частичное разрушение Каховской ГЭС вряд ли создаст дополнительную угрозу безопасности для Запорожской атомной электростанции, следует из распространенной в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:28

2023-06-07T13:28

2023-06-07T13:28

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Частичное разрушение Каховской ГЭС вряд ли создаст дополнительную угрозу безопасности для Запорожской атомной электростанции, следует из распространенной в среду сводки британской военной разведки. "Очень маловероятно, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 километрах от дамбы, столкнётся с дополнительными экстренными проблемами безопасности в результате снижения уровня воды в водохранилище", - говорится в сводке военной разведки, размещенной в Twitter-аккаунте британского минобороны. Вместе с этим разведка Британии предупредила о вероятности дальнейшего ухудшения структуры дамбы в ближайшие несколько дней, что может привести к дополнительному сбросу воды. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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Кирилл Волков

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